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Dünya
Deutsche Welle

'İran'la anlaşmaya varıldı'

İranlı diplomatların açıklamalarına göre, 5+1 ülkeleri ile İran arasındaki nükleer müzakerelerde anlaşmaya varıldı.

14 Temmuz 2015 12:51


İranlı diplomat Reuters ajansına açıklamasında, görüşmelerin çok zorlu geçmesine değdiğini ve İran ile Batı arasında yürütülen nükleer müzakerelerde anlaşmaya varıldığını belirtti. Diplomat, “Anlaşmaya vardık. Allah halkımızı korusun” dedi.

İkinci bir İranlı diplomat da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını doğruladı.

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi beş ülkesi ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya'dan oluşan 5+1 grubu ülkelerinin dışişlerini bakanları ile İranlı yetkililer arasında Orta Avrupa Saati ile 10:30'da nihai bir toplantı yapılması yapılması. Toplantının ardından bir basın toplantısı düzenlenecek.

Daha önce üzerinde müzakere edilmesi konusunda uzlaşılan 100 sayfalık taslak anlaşma metni, İran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlandırması karşılığında, İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu.

Batı İran'ı atom bombası üretmeye çalışmakla suçlarken, İran nükleer enerjinin sivil amaçlar doğrultusunda kullanıldığını savunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ReutersBatıGüvenlik KonseyiABD RusyaFransaAlmanyaOrta Avrupa SaatiDeutsche Welle Türkçe AFP/rtr/DW BÖ/NH

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