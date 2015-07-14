T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran'dan anlaşmayla ilgili ilk açıklama

İran ile Batı arasında varılan nükleer anlaşmayla ilgili, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten açıklama geldi

14 Temmuz 2015 16:07

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran ile Batı arasında varılan nükleer anlaşmayla ilgili bir açıklama yaptı. Zarif önemli bir gelişme olarak nitelendirdiği anlaşma için, "Bunun tarihi bir an olduğuna inanıyorum. Yeni bir umut faslı başlatıyoruz" ifadesini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de yapıcı taahhütlerin işe yaradığını söylerek "Bu gereksiz krizin de çözülmesiyle ortak zorluklara odaklanan yeni ufuklar ortaya çıkıyor" dedi. 

Radikal'de yer alan habere göre, İran'la Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya (P5+1 ülkeleri) arasında Viyana'da süren nükleer müzakerelerde anlaşmaya varılmasının ardından “Yeni bir umut faslına başlıyoruz” diyen ve anlaşmayı “mükemmel olmasa da kaza-kazan” bir çözüm olarak nitelendiren Zarif, şöyle konuştu:

“Bunun tarihi bir an olduğuna inanıyorum. Bu hepimiz için önemli bir gelişme. Kapsamlı olmasa da olabilecek en iyi anlaşma bu. Bugün umudun sonu olabilirdi, ancak yeni bir umut faslı başlatıyoruz.”

İran’a yönelik yaptırımlar kalkarsa kim, hangi işten, ne kazanacak?​ - Vedat Özdan

 

Batı ile İran nükleer müzakerelerde anlaştı

 

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de anlaşmanın ardından Twitter’dan yaptığı açıklamada, “İran anlaşması yapıcı taahhütlerin işe yaradığını gösteriyor. Bu gereksiz krizin de çözülmesiyle ortak zorluklara odaklanan yeni ufuklar ortaya çıkıyor” ifadesini kullandı ve bir konuşma yapacağını duyurdu. 

 

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini ise yaptığı açıklamada, "Anlaşma silah programından daha fazlası. Bu karar uluslararası ilişkilerde yeni bir sayfa açabilir. Bu tüm dünya için bir umut işareti" ifadesini kullandı. 

 

ETİKETLER

ruhaniirannükleer anlaşmaaçıklamacumhurbaşkanıdışişleri bakanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24