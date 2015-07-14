İran'dan anlaşmayla ilgili ilk açıklama

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran ile Batı arasında varılan nükleer anlaşmayla ilgili bir açıklama yaptı. Zarif önemli bir gelişme olarak nitelendirdiği anlaşma için, "Bunun tarihi bir an olduğuna inanıyorum. Yeni bir umut faslı başlatıyoruz" ifadesini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de yapıcı taahhütlerin işe yaradığını söylerek "Bu gereksiz krizin de çözülmesiyle ortak zorluklara odaklanan yeni ufuklar ortaya çıkıyor" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre, İran'la Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya (P5+1 ülkeleri) arasında Viyana'da süren nükleer müzakerelerde anlaşmaya varılmasının ardından “Yeni bir umut faslına başlıyoruz” diyen ve anlaşmayı “mükemmel olmasa da kaza-kazan” bir çözüm olarak nitelendiren Zarif, şöyle konuştu:

“Bunun tarihi bir an olduğuna inanıyorum. Bu hepimiz için önemli bir gelişme. Kapsamlı olmasa da olabilecek en iyi anlaşma bu. Bugün umudun sonu olabilirdi, ancak yeni bir umut faslı başlatıyoruz.”

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Batı ile İran nükleer müzakerelerde anlaştı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de anlaşmanın ardından Twitter’dan yaptığı açıklamada, “İran anlaşması yapıcı taahhütlerin işe yaradığını gösteriyor. Bu gereksiz krizin de çözülmesiyle ortak zorluklara odaklanan yeni ufuklar ortaya çıkıyor” ifadesini kullandı ve bir konuşma yapacağını duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini ise yaptığı açıklamada, "Anlaşma silah programından daha fazlası. Bu karar uluslararası ilişkilerde yeni bir sayfa açabilir. Bu tüm dünya için bir umut işareti" ifadesini kullandı.