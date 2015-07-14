Yunanistan ve İran doların ateşini söndürdü

Yunanistan'a yeni kurtarma paketi ve İran'la nükleer müzakerelerde anlaşma sağlanması ile yurt içinde koalisyon görüşmelerindeki iyimserliğin artmasıyla TL varlıklara talep artarken, dolar/TL 2,63'ün altına geriledi.

Dün güne 2,6715 seviyesinden başlayan dolar/TL, sabah saatlerinde Avro Bölgesi liderlerinin 16 saat süren Yunanistan zirvesinde, Atina'ya üçüncü kurtarma paketi konusunda anlaşma sağlandığını açıklamasının ardından 2,65 sınırına kadar geriledi. Yurt içinde dün öğleden sonra başlayan koalisyon görüşmelerinde hükümet kurulabileceğine ilişkin iyimserliğin artması ile en düşük 2,6448'i gören dolar/TL günü 2,6450 seviyelerinden tamamlamıştı.

Dolar/TL bugün güne uluslararası piyasada 2,6460 seviyesinden başladıktan sonra en yüksek 2,6512'yi gördü ve İran'la nükleer müzakerelerde anlaşma sağlandığı haberi ile 2,63'ün altına geriledi.

Hem yurt dışı hem de yurt içi gelişmelerin olumlu katkısıyla TL varlıklara talep artarken, dolar/TL 2,6290 ile 26 Mayıs 2015 tarihinden bu yana en düşük seviyesinden işlem görüyor. Genel seçimlerden sonra yaşanan belirsizliğin etkisiyle 8 Haziran'da 2,8097 ile tarihi zirvesini gören dolar/TL, yaklaşık 5 haftanın ardından yüzde 6 değer kaybetti. Dolar/TL bir yılın ardından ilk kez bugün 100 günlük hareketli ortalamasının altına gerilerken, şu dakikalarda 2,63'ün hemen üzerinde alıcı buluyor.

Son iki haftalık dönemde 2,99 - 2,95 bandında hareket eden avro/TL, Yunanistan ile kreditörler arasında anlaşmaya varılmasının ardından artan risk iştahı ile 2,9004 ile son 1,5 ayın en düşük seviyesini gördü. Hem doların hem de

avronun küresel piyasalarda değer kaybetmesinin etkisiyle gerileyen döviz sepeti de 28 Mayıs 2015'ten bu yana en düşük seviye olan 2,7650'yi gördü

Analistler, Yunanistan'ın kreditörlerle uzlaşmasının, İran'ın nükleer müzakerelerde sonuca varmasının küresel risk iştahını artırdığını, yurt içinde de koalisyon görüşmeleri çerçevesinde Ak Parti ile CHP arasında gerçekleşen ilk turun ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarının pozitif algılanmasının TL varlıklara talebi artırdığını vurguluyor.

Özellikle TL'nin dolar ve avro karşısında diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı görece daha pozitif ayrıştığını ifade eden analistler, dolar/TL'nin 2,6530'un altında kapanış yapılmasının aşağı yönlü hareketi destekleyeceğini öngörüyor.

Analistler, teknik olarak dolar/TL'de 2,6050 seviyesinin destek olarak takip edileceğini ve bugün AK Parti ile MHP arasındaki koalisyon görüşmesi sonrasında liderlerin açıklamalarının TL varlıkların seyri konusunda etkili olacağını kaydediyor.