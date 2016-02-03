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Dünya

O ülkede kadın milletvekilleri artık parlamentoda emzirebilecek

"Eski kurallar milletvekillerinin bebeklerini sadece halkın oturumları izlediği bölümlere ya da kendi ofislerine götürebilmesine izin veriyordu"

03 Şubat 2016 17:27

Avustralya Temsilciler Meclisi'nin aldığı yeni kararla, ülkede kadın milletvekilleri parlamento salonunda bebeklerini emzirebilecek.

BBC’nin haberine göre; Avustralya Temsilciler Meclisi, kadın milletvekillerinin parlamento salonunda bebeklerini emzirmesine ya da biberonla beslemesine izin veren bir kural değişikliği yaptı. Eski kurallar milletvekillerinin bebeklerini sadece halkın oturumları izlediği bölümlere ya da kendi ofislerine götürebilmesine izin veriyordu. Temsilciler Meclisi Başkanı Christopher Pyne, 'köhneleşmiş' kuralların değişmesinden memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Parlamento oturumlarında bebeklerin emzirilmesi pek çok ülkede tartışmalı bir konu. Avustralya'daki yeni kurallar, milletvekillerinin bebeklerinin artık parlamento salonuna girmeleri yasak olan 'ziyaretçi' statüsünden çıkartıyor.

Pyne "Hiçbir kadın ya da erkek parlamenter çocuk bakımı nedeniyle parlamento çalışmalarına tam olarak katılmaktan mahrum kalmamalı. Siyasette ya da parlamentoda kadınların hayatını daha da zorlaştıran kuralların yürürlükte kalmasının hiçbir nedeni yok" diye konuştu.

Avustralya Temsilciler Meclisi'ndeki 150 üyenin 40'ı kadın ve üçünün bebeği var. Dört milletvekili de baba olmayı bekliyor. İspanya'da Milletvekili Carolina Bescansa (üstteki fotoğraf) oturum sırasında bebeğini emzirdiği için hem eleştirilere hedef olmuş hem de övgüler almıştı. 

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