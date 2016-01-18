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Grip olan anne bebeğini emzirmeye devam etmeli mi?

Anneler, "Grip olursam bebeğimi emziremem" endişesi taşıyor

18 Ocak 2016 13:11

“Grip olursam bebeğimi emziremem” endişesi yaşayan anneler için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Çivilibal gribin anne sütünden geçmediğini söylerken havadan veya yakın temas ile bulaşacağını söyledi.

Cihan Haber Ajansı’ndan (CHA) Köksal Mutlu’nun haberine göre Doç. Dr. Çivilibal grip olan annenin emzirme sırasında alması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

-Emziren anne grip veya nezle geçiriyorsa nefesini olabildiğince bebekten uzak tutmalı,

-Bebeğin yüzüne doğru öksürüp hapşırılmamalı,

-Emzirme gibi yakın temas durumlarında mutlaka maske takılmalı ve bu maske en fazla 30 dakika sonra yenisi ile değiştirilmeli. 

-Göğüs ucu ve kıyafetler temiz olmalı, hijyen kurallarına uyulmalı.

-Eller sık sık sabunla yıkanmalı,

-Ellerin sık temas ettiği yüzeyler (masalar, kapı kolları, banyo yüzeyleri, mutfak tezgahı, oyuncaklar, vb) sık sık temizlenmeli.

-Bebek ne annesi ne de bir başkası tarafından kesinlikle öpülmemeli,

-Ev sık sık havalandırılmalı. 

-Grip olan anne mutlaka doktora danışarak ilaca başlamalı. Doktor tarafından antiviral ilaç kullanması önerilen anneler bebeklerini emzirmeye devam edebilir. 

-Emziremeyecek kadar hasta olan anne, pompa ile sütünü bir biberona sağıp bebeğine verilmesini sağlamalı.

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