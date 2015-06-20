Avustralya'da dövmeli anneye emzirme yasağı

Avustralya'da 20 yaşındaki dövmeli bir annenin 11 aylık bebeğini emzirmesi, mahkeme kararıyla yasaklandı.

Sydney'de görülen davada hâkim Matthew Myers kararına gerekçe olarak, bebeğin enfeksiyon kapma ihtimalini gösterdi.

Adı açıklanmayan dövmeli annenin HIV ve hepatit testlerinde herhangi bir virüse rastlanmamıştı.

Ancak yargıç, testlerin sonucunun nihai olmadığını, bebek için hâlâ risk olduğunu ve bu riskin alınmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Fransız ajansı AFP, annenin kararı temyize götürdüğünü, Sydey Aile Mahkemesi'nin yarın temyiz başvurusunu ele alacağını bildirdi.

Sydney Morning Herald gazetesi annenin Mayıs ayında, bebek emzirdiğini söylemeden, parmağına ve ayaklarına dövme yaptırdığını yazdı.

Gazetenin haberine göre 11 aylık bebeğin babası önce ayrı yaşadığı anne ile tartıştı, sonra da onun bebeği dövmeliyken emzirmesinden duyduğu kaygı nedeniyle konuyu yargıya taşıdı.

Baba, annenin ruhsal sorunları olduğunu ve uyuşturucu kullandığını iddia ediyor.