Ömür Gedik: Kadınların istedikleri yerde emzirmeleri, cinsellik ve libido düşmanı gereksiz bir şovenizm

Her yıl 1-7 Ağustos arasında, Türkiye dahil 120 ülkede kutlanan Dünya Emzirme Haftası, kamuya açık alanlarda emzirmenin bir hak olup olmadığı ya da erotik bir anlam içerip içermediği yönünde tartışmalara sebep oldu. Birçok köşeyazarı, kadınların Meclis, işyeri, sokak ya da parklarda dilediğince emzirebilmesini desteklerken; Hürriyet gazetesi yazarı Ömür Gedik, "Kadınlar tabii ki çocuklarını emzirsinler ama bunu herkesin gözüne soka soka yapmasınlar. Kadınların emzirme özgürlüklerini sokak ortasında, istedikleri yerde kullanmaları bana cinsellik ve libido düşmanı bir hareket gibi geliyor" dedi.

Hürriyet gazetesinin bugünkü (06 Ağustos 2015) nüshasında yayımlanan köşeyazısında, Dünya Emzirme Hastası sebebiyle yapılan çağrılara katılmadığını söyleyen Ömür Gedik, kendisinin emzirmekten hoşlanmadığını, zorlandığını ve muhtelen de bu sebepten emzirmeyi 2 ay sonra bıraktığını söyledi. "Cinsel obje olarak görmekten bir türlü vazgeçemediğim memelerin kutsal olduğu söylenen bu görevine alışamamıştım bir türlü" diyen Gedik, birçok erkeğin de bu konuda onunla aynı fikirde olduğunu iddia etti ve sözlerine şöyle devam etti:

"Kadınlar tabii ki çocuklarını emzirsinler ama bunu herkesin gözüne soka soka yapmasınlar. Kadınların emzirme özgürlüklerini sokak ortasında, istedikleri yerde kullanmaları bana cinsellik ve libido düşmanı bir hareket gibi geliyor.

Hele hele parklarda, meydanlarda yapılan şu toplu bebek emzirme eylemleri yok mu?

"Gereksiz bir şovenizmden başka bir şey değil bence."