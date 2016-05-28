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'O muavin' denerek linç kampanyası başlatılan gencin hayatı karardı!

Öğrencilik yıllarında Metro Turizm'de çalıştığını söyleyen genç, sokağa çıkamadığını ifade etti

28 Mayıs 2016 19:47

Metro Turizm ile Muğla'dan İstanbul'a yolculuk yaptığı sırada otobüste muavinin cinsel saldırısına maruz kalan  genç kızın şikâyeti üzerine ortaya çıkan skandal sonrası medyada başlatılan linç kampanyasının hedefi olan Kaan Arslan, "Linç edilme korkusundan sokağa çıkamıyorum" dedi.

Öğrencilik yıllarında aynı firmada bir süre muavinlik yapan Kaan Arslan’ın fotoğrafları sosyal medyada “işte o muavin” diye paylaşılmaya başlandı.

sözcü'nün haberine göre; “Birileri bana şaka yapmak istedi sanırım” diyen Kaan Arslan, fotoğrafı yüzlerce internet sitesi tarafından paylaşınca sokağa çıkamayacak hale geldi.

 

"Linç edilme korkusundan, dışarı çıkamıyorum"

 

Sesinin duyurulmasını isteyen Kaan Arslan, linç edilme korkusu yüzünden sokağa çıkamadığını söyledi. 

Yaşanan saldırının ardından kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine ilk ifadesinin ardından serbest bırakılan muavin G.G. gelen tepkiler üzerine tutuklanmıştı.

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