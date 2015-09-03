O çocukların Kanada'daki halası açıkladı: O botta ölmeden önce iltica başvurusu yaptılar, Kanada reddetti!

Türkiye’den Yunanistan’a gitmeye çalışırken iki botun alabora olması nedeniyle ölen ve Bodrum kıyısına vuran bedenlerinin fotoğrafları tartışma yaratan çocuklar Aylan ve Galip Kurdi’nin halası konuştu. Hala Teema Kurdi, ailenin Türkiye’den çıkması için Kanada’ya mülteci vizesi için başvurduklarını ancak "Türkiye’deki göçmenlik başvurularındaki karışıklık sebebiyle” Kanada’nın talebi reddettiğini söyledi. “Onlar için Türkiye’de bir evin kirasını bile ödüyordum ama orada Suriyelilere çok kötü davranıyorlar” diyen Teema Kurdi, “Onları oradan çıkaramadık, bu yüzden de o bota bindiler” ifadesini kullandı.

Türkiye’den Yunanistan’ın Kos Adası’na gitmeye çalışan 17 kişiden 12’si, dün iki botun batması nedeniyle hayatını kaybetti. İki göçmene hâlâ ulaşılamazken ölenlerin kimlikleri belli oldu. Hayatını kaybedenler arasında yer alan beş çocuktan Aylan ve Galip Kurdi’nin fotoğrafları uluslararası basında da yankı buldu. Türkiye’den Yunanistan’a gitmeye çalışan dört kişilik Kurdi ailesinden sadece baba Abdullah Kurdi hayatta kalırken, Abdullah Kurdi’nin Kanada’da yaşayan kız kardeşi ailenin üç üyesinin ölümüyle sonuçlanan süreçte neler yaşadıklarını anlattı.

Kanada’dan yayın yapan Ottowacitizen.com sitesinde yayımlanan ve T24 editörlerinden Gonca Tokyol’un Türkçeye çevirdiği haberin tam metni şöyle:

Türkiye’den Yunanistan’ın Kos Adası’na gitmeye çalışan 5 yaşındaki Galip Kurdi ve 3 yaş büyük kardeşi Aylan, anneleri Rehan ve diğer 8 mülteciyle birlikte, botlarının alabora olması sebebiyle önceki gün hayatlarını kaybetti.

Çocukların babası Abdullah kurtuldu. Ailesi, tek dileğinin çocuklarının ve eşinin bedenlerini alıp Kobanê’ye geri dönmek, onları gömmek ve onlarla yan yana gömülmek olduğunu söylüyor.

Abdullah’ın kardeşi Teema Kurdi “Haberleri saat 5 gibi aldım” dedi, çarşamba günü. Diğer kardeşi Muhammet’in eşi Ghuson Kurdi’den bir telefon almış:

“Abdullah onu aramış ve tek söylediği, eşim ve çocuklarım öldü, olmuş.”

20 yıl önce Kanada’nın Vancouver kentinde göç eden bir kuaför olan Teema, Abdullah ve Rehan Kurdi çifti ve çocuklarının, “G5” özel sponsorlu mülteci vizesi için başvurduğunu ancak Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu’nun, Türkiye’deki göçmenlik başvurularındaki karışıklık sebebiyle, haziran ayında bu başvuruyu reddettiğini belirtiyor.

Kurdi ailesinin, Türkiye’deki binlerce göçmen gibi iki sorunu vardı: BM onları mülteci olarak kabul etmiyordu ve Türk hükümeti de onlara çıkış vizesi vermiyordu.

“Onlara kefil olmaya çalışıyordum, arkadaşlarım ve komşularım da banka ödemeleriyle ilgili bana yardımcı oldular ama onları oradan çıkaramadık, bu yüzden de o bota bindiler. Onlar için Türkiye’de bir evin kirasını bile ödüyordum ama orada Suriyelilere çok kötü davranıyorlar."

Port Moody-Coquitlam Milletvekili Fin Donelly, Kurdi ailesinin belgelerini, Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Chris Alexander’a geçen sene elden teslim ettiğini söyledi. Alexander, belgelere bakacağını söylemiş; ancak Donelly, Kurdi ailesinin Haziran ayında reddedildiğini belirtiyor. Yorum için Alexander’a ulaşmak mümkün olmadı.

“Bu korkunç ve içler acısı bir haber” dedi Donelly, “Beklemenin ve harekete geçememenin yarattığı hayal kırıklığı korkunç.”

Kanada ve Türkiye uzun süredir Suriyeli mültecilerin Türkiye'den Kanada'ya gelmesindeki yavaşlık sebebiyle tartışıyor. Suriye'deki Kürtlerin pasaportlarının keyfi sebeplerle reddedilmesi ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından mülteci olarak kaydedilememesi sıklıkla görülüyor.

Türk hükümeti geçerli pasaporta sahip olmayan, kayıtsız mültecilere çıkış vizesi vermeyi reddediyor.