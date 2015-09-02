T24 LogoT24 Logo
Gündem

Independent: Avrupalıların mültecilere olan tavrını bu fotoğraf değiştirmeyecekse, ne değiştirecek?

Bodrum'da kıyıya vuran Suriyeli çocuğun fotoğrafı tartışma yarattı

Fotoğraf: DHA-Nilüfer Demir

02 Eylül 2015 22:48

Bodrum, bu sabah 5’i çocuk 12 Suriye vatandaşının kıyıya vuran cansız bedenleriyle sarsıldı. Tatil cennetinden gelen fotoğraflar Türkiye’de ve dünyada infial yarattı. İngiliz Independent gazetesi, internet sitesinde manşetine taşıdığı "Eğer ölü bir Suriyeli çocuğun sahile vuran bu olağanüstü güçlü görselleri Avrupa göçmenlere yönelik tavrını değiştirmeyecekse, ne değiştirecek?" başlıklı haberde, "Bu fotoğrafları yayınlıyoruz, çünkü..." ifadelerine yer verdi.

Bodrum'daki göçmen dramını yansıtan kareleri kullanan gazete, Hürriyet'te yer alan çeviriye göre fotoğrafı şu yorumla okurlarına sundu:

"Independent, göçmen krizinin etkisini keskin bir şekilde yansıttığı için fotoğrafları kullanma kararı aldı."

Gazete haber metninde ise fotoğrafları kullanma kararını "Çünkü 'devam eden göçmen krizine' ilişkin sık sık sarf edilen sözler arasında, birçok göçmenin karşılaştığı umutsuz durumu unutmak çok kolay" ifadesiyle aktardı.

            

ETİKETLER

bodrumgöçmenmültecisuriyeçocukfotoğrafhaber

İlgili Haberler

İnsanlık Ege'de battı: 12 mülteci hayatını kaybetti

İki Suriyeli çocuğun cansız bedeni ile karşılaşan aileleri sinir krizi geçirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24