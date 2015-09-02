Independent: Avrupalıların mültecilere olan tavrını bu fotoğraf değiştirmeyecekse, ne değiştirecek?

Bodrum, bu sabah 5’i çocuk 12 Suriye vatandaşının kıyıya vuran cansız bedenleriyle sarsıldı. Tatil cennetinden gelen fotoğraflar Türkiye’de ve dünyada infial yarattı. İngiliz Independent gazetesi, internet sitesinde manşetine taşıdığı "Eğer ölü bir Suriyeli çocuğun sahile vuran bu olağanüstü güçlü görselleri Avrupa göçmenlere yönelik tavrını değiştirmeyecekse, ne değiştirecek?" başlıklı haberde, "Bu fotoğrafları yayınlıyoruz, çünkü..." ifadelerine yer verdi.

Bodrum'daki göçmen dramını yansıtan kareleri kullanan gazete, Hürriyet'te yer alan çeviriye göre fotoğrafı şu yorumla okurlarına sundu:

"Independent, göçmen krizinin etkisini keskin bir şekilde yansıttığı için fotoğrafları kullanma kararı aldı."

Gazete haber metninde ise fotoğrafları kullanma kararını "Çünkü 'devam eden göçmen krizine' ilişkin sık sık sarf edilen sözler arasında, birçok göçmenin karşılaştığı umutsuz durumu unutmak çok kolay" ifadesiyle aktardı.