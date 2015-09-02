İnsanlık Ege'de battı: 12 mülteci hayatını kaybetti

Bodrum'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek için iki saat arayla denize açılan mültecilerin içinde bulunduğu iki ayrı lastik bot batarken çifte facia yaşandı. İlk botta 2'si çocuk 8, ikinci botta ise 3'ü çocuk 4 kişi olmak üzere toplam 12 kişi öldü. 9 kişinin kurtulduğu olayda; suda kaybolan 2 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı. 3 yaşındaki Aylan ve 5 yaşındaki Galip kardeşlerin kıyıya vuran minik bedenlerini görenler, gözyaşlarını tutamadı. Suriyeli çocukların yakınları cesetleri teşhis ederken sinir krizi geçirdi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Yaşar Anter, Nilüfer Demir ve Osman Uras'ın haberine göre, Akyarlar Mahallesi Aspat Mevkii'nden Yunanistan'ın İstanköy Adası (Kos Adası) yasa dışı yollarla geçmeyle çalışan Suriye uyruklu 17 kişinin içinde bulunduğu lastik bot, uluslararası sularda battı. Suya düşen mültecilerden 2'si çocuk 8 kişi boğularak yaşamını yitirdi. Bölgede devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik ekiplerinin fark ettiği mültecilerden 7 kişi kurtarılırken, 2 kişi de kayboldu.

Sahil Güvenlik ekipleri bir helikopter, bir uçak ve beş bot ile kaybolan bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Bu sırada iki metrelik botla denize açılan Pakistan uyruklu 9 mülteci, ekiplerin uyarıları üzerine geri döndü. Karaya çıkan mülteciler, sudaki cesetlerin toplanmasını izledi.

Minik bedenler yürekleri dağladı

İlk olayın şoku atlatılmadan Bodrum'dan ikinci facianın haberi geldi. Yine İstanköy'e gitmek üzere lastik botla yola çıkan bu kez içinde Suriye'nin Kobani kentinden gelen 6 kişinin bulunduğu lastik bot battı. Bu olayda, yaşları 3-8 arasında değişen 3 çocuk ile 1'i kadın olmak üzere 4 kişi öldü.

Ölenlerin cesetleri, saat 06.00'da, Ali Hoca Burnu Plajı'ndan karaya vurdu. Çocukların üstlerinde de can yeleği olmadığı görüldü. Karaya vuran çocukların minik bedenlerini su sporları işletmecileri bularak jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma, inceleme yaptı.

Minik bedenlerin kıyıda öylece hareketsiz yattığını görenler gözyaşlarını tutamadı. Cesetler, Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sağ kurtulan 2 kişi ise Ali Hoca Burnu'ndan karaya vurdu. Yine su işletmecileri tarafından bulunan yarı baygın mülteciler, ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.



Bodrum Devlet Hastanesi morguna gelen mültecilerin yakınları , olayda ölen 4 kişiden 3'ünün Kobanili 35 yaşındaki Rihan Kurdi, çocukları 3 yaşındaki Aylan Kurdi ile 5 yaşındaki Galip Kurdi olduğunu teşhis etti. Morg önünde sinir krizleri geçiren yakınları, kurtulan iki kişiden birinin de faciada eşini ve 2 çocuğunu kaybeden Abdullah Kurdi olduğu belirlerken, aynı botta ölen diğer çocuk ile bitkin halde kıyıya çıkıp tedavi altına alınan diğer kişinin kimliğini saptama çalışmaları sürüyor.

Geçişler gece yapılıyor

Mültecilerin bölgeyi kullandıklarını belirten Su sporları görevlisi Kaan Cingisiz, şunları söyledi:

Tesisin yan tarafındaki dere yatağının içinde gece saatlerinden itibaren hareketlilik başlıyor. Botlarını burada şişiriyorlar ve hızlı bir şekilde denize taşıyarak kısa bir sürede de denize açılıp, gidiyorlar. Elimizden bir şey gelmiyor. Bazılarını uyarıyoruz ama bazıları dinlemeden yollarına devam ediyor. Büyük ihtimalle bu botlar arızalı veya patlak olabilir, çünkü hava çok düzgün ve fırtına rüzgar yoktu.

Öte yandan Sahil Güvenlik ekipleri gece boyunca İstanköy'e geçmek isteyen 100'ü aşkın kaçağın kurtarıldığını kaydetti.

Annenin en acı anı

Bodrum'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek için yola çıkan ilk lastik botta ölen 2 kardeşin isimlerinin 11 yaşındaki Zainb Ahmet Hadi ile 9 yaşındaki Hayder Ahmet Hadi olduğu belirlendi. Anne Zeynep Abbas Hadi, 3 çocuğundan 2'sinin cansız bedenlerini görünce sinir krizi geçirdi.

Anne Hadi, kendisiyle birlikte faciada hayatta kalan kızı 7 yaşındaki Rawad Ahmet Hadi'ye sarılarak teselli bulmaya çalıştı. Ölen çocuklarını son bir kez öpmek istedi.

O plajda hayat devam etti

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nden Yunanistan'a ait İstanköy Adası'na geçerken batan ikinci botta yaşamını yitiren 3 yaşındaki Aylan Kurdi, ağabeyi 5 yaşındaki Galip Kurdi ile ismi öğrenilemeyen bir çocuğun sabahın erken saatlerinde cesedinin kıyıya vurduğu Ali Hoca Burnu Plajı'nda öğle saatlerinden itibaren hayat normale döndü. Site sakinleri ile onlarca yerli ve yabancı turist, plaja geldiklerinde yaşanan faciadan habersiz denize girdi, güneşlendi. Küçük çocuklar, kısa bir süre önce ölen minik yaşıtlarının cansız bedenlerinin vurduğu sahilde kumdan kaleler yapıp oynadı. Ali Hoca Burnu'ndaki fener akşam saatlerinde ışıklarını yakarken, minik bedenlerin vurduğu kıyıdan mültecilerin gitmeye çalıştığı İstanköy Adası'nın rahatlıkla göründüğü gözlendi.

Geçişlere engel olunamıyor

Akyarlar'da yaşayan Eren Cerik, "Özellikle son iki aydan bu yana Yunan adasına geçişler o kadar çok arttı ki; ne jandarma ne sahil güvenlik hiç kimse engel olamıyor. Mültecilerin bile bile ölüme gittiği belliydi. İşte gördüğünüz gibi yaşam burada devam ediyor, insanlar denize girmeye devam ediyor" dedi.

Bodrum'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek için yola çıkan ilk lastik botta ölen 2 kardeşin isimlerinin 11 yaşındaki Zainb Ahmet Hadi ile 9 yaşındaki Hayder Ahmet Hadi olduğu belirlendi. Anne Zeynep Abbas Hadi, 3 çocuğundan 2'sinin cansız bedenlerini görünce sinir krizi geçirdi. Anne Hadi, kendisiyle birlikte faciada hayatta kalan kızı 7 yaşındaki Rawad Ahmet Hadi'ye sarılarak teselli bulmaya çalıştı. Ölen çocuklarını son bir kez öpmek istedi.

17 kişi binmişler

Faciadan kurtulanlardan Suriyeli Omer Mohsin, saat 02.00 sıralarında açıldıktan sonra batan tekneden yüzerek baygın bir halde karaya çıktığını söyledi. Mohsin, "Kardeşim Bekir Mohsin'i arıyorum. Bulamadım. Bizim bindiğimiz bot 10 kişilikmiş, 17 kişi bindirildik. Kardeşimle kişi başı 2050 euro ödedik" dedi.





Öte yandan Bodrum'da yaşanan insanlık dramı sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi. Twitter'da KıyıyaVuranİnsanlık hastag'i trend topic oldu.



