Bedenleri kıyıya vuran o Suriyeli çocuklar hayata gülümserken...

Bodrum’da dün 12 kişinin hayatını kaybettiği facia dramatik sahnelerin yaşanmasına neden oldu. Ölümüyle dünyayı sarsan Suriyeli minik Aylan'ın ailesiyle birlikte Kobanê’den IŞİD saldırıları nedeniyle kaçtığı öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre, 3 yaşındaki Aylan’ın kıyıya vuran cansız bedeni Türkiye ve dünyayı gözyaşlarına boğdu. Aylan’ın kendisinden bir yaş büyük ağabeyi Galip’in cansız bedeni de kısa süre sonra bulundu.

Minik Aylan ve ailesinin, Suriye’deki iç savaş ve IŞİD saldırıları nedeniyle yaşadıkları Kobanê’den kaçarak Avrupa’ya sığınmak istedikleri öğrenildi.

Bu arada Aylan ve Galip kardeşlerin mutlu günlerinde çekildiği öne sürülen bir fotoğraf da sosyal medyada hızla yayıldı.

Fotoğrafta iki kardeşin objektife gülümseyen yüzleri görülüyor.

İki küçük çocuğun mutlu ifadeleri fotoğrafı görenlerin bir kez daha yüreklerini yaktı.

İngiltere'nin saygın gazetesi Independent, @Qattouby adlı Twitter kullanıcısına dayandırarak Aylan ve Galip kardeşlerin bu fotoğrafını okuyucularıyla paylaştı.

Independent'ın kaynak göstererek kullandığı Aylan ile Galip kardeşlerin eski fotoğrafları sosyal medyada birçok gazeteci tarafından da paylaşıldı. BBC'den Julia Macfarlane, ABC News'ün Ortadoğu Muhabiri Sophie McNeill, İrlandalı köşe yazarı Rachel Lynch ve Hollandalı gazeteci Sakir Khader, iki kardeşin sağken çekilen fotoğraflarını kişisel Twitter hesaplarından paylaştı.

En küçük facia kurbanı 9 aylık

Faciada Aylan ve Galip kardeşlerle birlikte 9 aylık Hasal Zekeriye, 1,5 yaşındaki ikiz kardeşler Zeynep Cafer ve Abdullah Cafer, 11 yaşındaki Haydar Zeinb Ahmet Habi ve 7 yaşındaki kardeşi Ahmet Habi ile 11 yaşındaki Tahara Cumburiy de hayatını kaybetti.