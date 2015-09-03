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Dünya
Deutsche Welle

Suriyeli çocuk Avrupa'yı sarstı

Ölü bedeni Bodrum'da kıyıya vuran Suriyeli çocuğun fotoğrafları Avrupa kamuoyunu da sarstı. Twitter'de #kıyıyavuraninsanlık etiketiyle yapılan paylaşımlarda tepkiler dile getirildi.

03 Eylül 2015 12:32


Dün Bodrum'dan Yunanistan'ın Kos Adası'na gimek üzere yola çıkan iki botun batması üzerine 5'i çocuk 12 kişi hayatını kaybetmişti. Cesedi Bodrum'da kıyıya vuran 3 yaşındaki Suriyeli çocuğun adının Aylan Kurdi olduğu açıklandı. Çeşitli medya organlarında yer alan haberlere göre, Aylan'ın 5 yaşındaki ağabeyi Galip de Ege sularında yaşamını yitirdi. Ailenin, Suriye'nin kuzeyinde geçen yıl radikal örgüt IŞİD'in saldırısına uğrayan Kobani kentinden kaçarak Türkiye'ye sığındığı ileri sürüldü.

Aylan'ın cansız bedeninin görüldüğü fotoğraf Türkiye kamuoyunu olduğu kadar, Avrupa ve dünya kamuoyunu da sarstı. İtalyan gazetesi La Reppublicca görüntüleri "Dünyayı susturmak için bir fotoğraf yeter" sözleriyle yorumladı. Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesindeki haberde de, "Bir fotoğraf dünyayı sarsıyor" denildi. İspanyol El Periodico portalı haberinde "Avrupa'nın çöküşü" başlığını kullanırken, İngiliz The Independent gazetesi ise "Kıyıya vuran Suriyeli bir çocuğun resmi Avrupa'nın mültecilere yönelik tutumunu değiştirmeyecekse, ne değiştirecek?" yorumu yaptı.

Twitter'de Türk kullanıcılar ise tepkilerini #kıyıyavuraninsanlık etiketiyle yaptıkları paylaşımlarda dile getirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Huma Rights Watch'un acil durumlar yöneticisi Peter Bouckaert, Suriyeli sığınmacıların Avrupa'nın büyüyen krize verdiği 'aciz karşılığın' yeni kurbanları olduğunu belirtti.

Bu yılın başından bu yana 350 binden fazla sığınmacının Avrupa'da daha bir yaşama kavuşma ümidiyle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalıştığı sanılıyor. Şişme botlar ve elverişsiz teknelerle yapılan yolculuklar sık sık facia ile sona eriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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