'O çelmeyi belki affedebilirim'

Suriyeli mülteci baba ve oğluna polisten kaçarken çelme takıp düşüren Macar kadın kameraman için, Osama Abdul Mohsen'in 19 yaşındaki oğlu, "Affeder miyim bilmiyorum. Galiba affedebilirim" dedi.

Macaristan’da N1TV kanalı için çalışan Petra Laszlo’nun attığı çelme sonrası yere düşen Suriyeli mülteci Osama Abdul Mohsen ve 7 yaşındaki oğlu Zaid’in yaşadığı dram tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Çalıştığı TV, Laszlo’nun görevine son verirken, babası ve kardeşinin Macar polisini geçmeye çalıştığı anları internet üzerinden gözyaşları içinde izleyen 19 yaşındaki oğlu Almuhannad Abdul Mohsen, Hürriyet’e konuştu.

Kaç kişilik bir ailesiniz?

Babam Osama’yı (53) artık hepiniz tanıyorsunuz. Erkek kardeşlerim ve kızkardeşimle 6 kişiyiz ve Mersin’de yaşıyoruz.

Suriye’den ne zaman göç ettiniz?

Bir yıldır Türkiye’deyiz.

‘Babam aranıyordu’

Suriye’de nasıl bir hayatınız vardı?



Suriye’de benim şehrim Deyrizor’daki Alvetoa Spor Kulübü’nde futbol oynuyordum. Babam da orada hocalık yaptı. Federasyon Beden Eğitimi Direktörlüğü’ne getirildiği sıralarda olaylar patlak verdi ve insanlar şehit düşmeye başladı. Babam muhalifti ve güvenlik güçleri tarafından aranıyordu.

‘Türkiye bize zor’

Suriyeliler için Türkiye zor mu?



Türkiye’de yaşamak pek çok Suriyeli için oldukça zor. Burada iş bulmak mümkün olmadığı gibi ücretler de oldukça düşük.

Baban neden Türkiye’den ayrıldı?

Geçim sıkıntısı yaşıyorduk. Babam, kardeşimi alarak şansını Avrupa’da denemek istedi.

Babandan haber alabildin mi?

Şükürler olsun 12 günün sonunda babam ve kardeşim Almanya’ya ulaştı. Umarım en kısa sürede bir araya geleceğiz.

Ailen geçimini nasıl sağlıyor?

Annem şimdi Katar Enstitüsü’nde Kuran eğitimi veriyor ancak geliri az.

Gelelim dünyanın konuştuğu o görüntülere. Neler hissettin?

Ailece büyük şok yaşadık. Dayanılmaz bir acıydı. O an sadece babamın yanında olmayı diledim. Ona böyle bir şey yapılmasına izin vermezdim.

Kadın gazeteciyi affedebilir misin?

Affeder miyim bilmiyorum. Galiba affedebilirim.