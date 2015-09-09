Mültecilere tekme atan Macar kameraman kovuldu

Macaristan’da polisten kaçan mültecilere tekme ve çelme atan bir kameraman, görüntülerin büyük tepki çekmesinin ardından kovuldu.

Hürriyet'in haberine göre, aşırı sağ çizgideki Jobbik Partisi’ne (Daha İyi Macaristan Hareketi) yakınlığıyla bilinen N1TV kanalı için çalışan Petra Laszlo’nun çirkin hareketi anı anına görüntülendi.

Macaristan’ın güneyinde, Sırbistan sınırına yakın Roszke kentinde polisten kaçan genç bir mülteciyi tekmeleyen Laszlo, bir diğer mülteci kıza da çelme atıyor.

Lazslo, kucağında küçük bir çocukla polisten kaçan bir mülteciyi de çelme takarak düşürüyor.

Görüntülerin tepki çekmesinin ardından N1TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Szabolcs Kisberk, kişisel Facebook hesabından “Roszke’deki toplama noktasında bir N1TV çalışanı kabul edilemez bir davranışta bulundu” dedi.

Daha sonra Laszlo’nun işine son verildiği açıklandı. Olay anında, Sırbistan’dan giren mülteciler, polis hattını yararak kaçmaya çalışıyorlardı.