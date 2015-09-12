Kadın kameramanın çelme taktığı mülteci Suriye takımlarından Al-Fotuwa SC’nin teknik direktörü çıktı

Macaristan'da mültecilerin polisten kaçışını görüntüleyen kameramanın çocuğu ile birlikte kaçarken çelme takarak düşürdüğü mültecinin Suriye Premier League takımlarından Al-Fotuwa SC’nin teknik direktörü Abdul Mohsen olduğu ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Mohsen'in oğlu Almuhannad Abdul Mohsen , "Onlar benim o anda yaşadığım acıyı hayal bile edemezler" diye konuştu. Aşırı sağcı Jobbik partisine yakınlığıyla bilinen N1TV kanalının kameramanı Petra Laszlo’nun, küçük bir kıza tekme attığı ve bir mülteciyi çelme takarak düşürdüğü görüntülerin ortaya çıkmasının ardından işine son verilmişti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, 7 yaşındaki oğlu Zaid ile birlikte yere düşen Osama Abdul Mohsen'in Suriye'de teknik direktörlük yaptığı ortaya çıktı. Suriye Premier League takımlarından Al-Fotuwa SC'yi çalıştıran Mohsen'in oğlu Almuhannad Abdul Mohsen olayların ardından oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu.

19 yaşında olan ve annesi 13 yaşındaki kız kardeşi ile Mersin'de yaşayan Almuhannad, "Onlar benim o anda yaşadığım acıyı hayal bile edemezler" diye konuştu.

Yaklaşık 10 gündür babasını ve kardeşini göremediğini söyleyen 19 yaşındaki genç, "Suriye'yi terk etmek hepimiz için çok zordu. Ancak roketler ve silahların gölgesinde olmanın yanı sıra elektrik, su olmadığı gibi okula da gidemiyorduk. Pek çok kişinin rüyası profesyonel futbol oynamaktır. Babam da Almanya'ya ulaşmak istiyordu. Biz daha iyi bir hayat umut ettik ancak Türkiye, Suriyeliler için çok zor" ifadelerini kullandı.