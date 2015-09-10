Suriyeli göçmenlere çelme takan kameramana soruşturma açıldı



Roszke sığınmacı kabul merkezinde kaçmaya çalışan bir mülteci babaya çelme taktığı ve küçük bir kızı tekmelediği görüntüler internete yansımasının ardından N1 TV'den kovulan Macar kameraman Petra Laszlo hakkında soruşturma açıldı. Sol liberal Demokratik Koalisyon ve Macaristan İçin Diyalog partileri, Laszlo'nun yargılanması talebiyle mahkemeye başvurdu.

Macar haber ajansı MTI'nın haberine göre savcılık Laszlo hakkında soruşturma başlattı. Davanın taşkınlıktan açılabileceği ancak soruşturmanın seyrine göre davranışın ağır suç kapsamına da alınabileceği belirtiliyor.

İnternette yayılan görüntülerde Laszlo'nun kucağında çocuğu olan bir babaya çelme taktığı ve adamın yere yuvarlandığı görülüyor. Bir başka görüntüde de Macar kameraman kaçan bir mülteci kıza tekme atıyor.

Petra Laszlo mülteci karşıtı ve aşırı sağcı Jobbik partisine yakın N1 TV için çalışıyordu.