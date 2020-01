NYT yazarı Freidman: Erdoğan'ın demokrasiyi yok etmesine sessiz kalıyoruz

ABD’nin önemli gazetelerinden The New York Times’ın Pulitzer ödüllü yazarı Thomas L. Friedman, 4. Nükleer Güvenlik Zirvesi’ne katılmak üzere ABD’ye giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ilgili köşe yazısında "Irak'ta demokrasiyi bir nebze geliştirebilmek için Türkiye'nin hava üssüne ve iş birliğine ihtiyaç duyduğumuzdan bugün Erdoğan'ın Türkiye'de demokrasiyi yok etmesine sessiz kalıyoruz. İnanılır gibi değil" diye yazdı.

Friedman'ın "When the Necessary Is Impossible" (Gerekli olan imkansız olduğunda) başlıklı yazısının ilgili bölümünde "Irak'ı demokrasi için güvenli hale getirme çabalarımız, bölgedeki en önemli NATO 'müttefikimiz' olan Türkiye'nin, bugünlerde muhalif gazeteleri kapatıp gazetecileri yargıladığı için artık 'Sultan Erdoğan' diye anılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, demokrasiden diktatörlüğe dönüştürüldüğünü görmezden gelmemizi gerektiriyor. Fakat gelecekte Irak'ta demokrasiyi bir nebze geliştirebilmek için Türkiye'nin hava üssüne ve iş birliğine ihtiyaç duyduğumuzdan bugün Erdoğan'ın Türkiye'de demokrasiyi yok etmesine sessiz kalıyoruz. İnanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.