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Dünya

Erdoğan ABD’de Musevi kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü

Görüşmede Filistin’in durumu, Türkiye-AB ilişkileri, mülteciler meselesi, anti-semitizm ve İslamofobi konuları gündeme geldi

31 Mart 2016 01:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da, St. Regis otelinde, ABD’deki Musevi kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan bir heyetle görüştü.

Hürriyet’in haberine göre, ABD saatiyle 11.00’de gerçekleşen 11 kişilik Musevi heyetini kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Kabulde, başta Türkiye’deki ve Belçika’daki son terör saldırıları olmak üzere terörle mücadele, Musevilerle ilişkiler, ABD, İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkiler, Filistin’in durumu, Türkiye-AB ilişkileri, mülteciler meselesi, anti-semitizm ve İslamofobi konuları gündeme geldi.

Batı’da ırkçılığın yükselişe geçtiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Maalesef anti-semitik, islamofobik ve yabancı düşmanı akımlar giderek siyasetin çeperinden merkezine yerleşiyor. Bunlara karşı ortak mücadele etmemiz şarttır” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Reuven Rivlin’le yaptığı telefon görüşmesine de atıfta bulunduğu kabul sırasında, Musevi kuruluşlarının temsilcilerinin de İstanbul’daki saldırılar nedeniyle Türkiye’ye taziyelerini yineledikleri; saldırıda hayatlarını kaybeden ve de yaralanan İsrail vatandaşlarının naklindeki özen ve ilgiden dolayı teşekkürlerini sundukları belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve konukların, bazı konularda yaklaşım farklılıkları söz konusu olsa da, bir araya gelerek samimi bir şekilde konuşmanın ilişkileri güçlendirme açısından önemli olduğunu vurguladıkları kaydedildi. Bu çerçevede Musevi kuruluşlarının temsilcilerinin Kudüs’te Harem-i Şerif’teki ihlallere ilişkin haberlerin dezenformasyon olduğunu ileri sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise Türkiye’nin elindeki bilgilerin tam aksi yönde olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, kabul edilen Musevi kuruluşlarının temsilcileri, B’nai B’rith Yönetim Kurulu Başkanı Peter Perlman, İtibarsızlaştırmayla Mücadele Birliği Ulusal Direktörü Marvin Nathan, İtibarsızlaştırmayla Mücadele Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jonathan Greenblatt, Başkanlar Konferansı Eski Başkanı Richard Stone, Başkanlar Konferansı Başkan Yardımcısı Malcolm Hoenlein, Dünya Yahudi Kongresi Başkan Yardımcısı Robert Singer, AIPAC Başkanı Robert Cohen, AIPAC Siyasi İşler Direktörü Arthur Abramson, Washington Musevi Cemaati İlişkileri Kurulu İcra Direktörü Ron Halber, Georgetown Üniversitesi Öğretim Görevlisi Brenda Shaffer’den oluştu.

 

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