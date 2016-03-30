Erdoğan: Yalnız kaldığımızı hissetsek de ABD'nin yanımızda olduğunu düşünmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD gezisi kapsamında düşünce kuruluşu temsilcileri ve akademisyenlerle yaptığı toplantıda konuştu. Erdoğan, Türkiye'de küresel barışa hizmet etmeye yönelik çabalarının olduğunu söylerken "Bu çabamızda zaman zaman yalnız kaldığımızı hissetsek de ABD’nin bizi anladığını ve yanımızda olduğunu düşünmek istiyoruz” dedi.

Erdoğan, Türkiye ve ABD'nin ilişkilerinin vazgeçilmez nitelikte olduğunu ifade ederken, "Karşı karşıya bulunduğumuz sorunların çözümünde Türkiye-ABD ittifakının bir alternatifi olmadığı ortadadır" diye konuştu.

Hürriyet'in haberine göre Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Yönetilemeyen siyasi alanlarla dolu bir coğrafyada Türkiye olarak gelişmeleri bölgesel ve küresel barışa hizmet edecek şekilde yönlendirmeye çabalıyoruz. Bu çabamızda zaman zaman yalnız kaldığımızı hissetsek de ABD’nin bizi anladığını ve yanımızda olduğunu düşünmek istiyoruz”

"Türkiye açısından geçmişte olduğu gibi bugün de ABD ile ilişkilerimiz vazgeçilmez niteliktedir. İşbirliğimizi ortak değerler ve karşılıklı menfaatler temelinde geliştirmek için her türlü çabayı gösteriyoruz. Bunu yapmaya da devam edeceğiz. Karşı karşıya bulunduğumuz sorunların çözümünde Türkiye-ABD ittifakının bir alternatifi olmadığı ortadadır. Burada esas mesele bu işbirliğinin gerek stratejik gerek taktik düzlemde gerçek anlamda verimli kılınabilmesidir.

"Yönetilemeyen siyasi alanlarla dolu bir coğrafyada Türkiye olarak gelişmeleri bölgesel ve küresel barışa hizmet edecek şekilde yönlendirmeye çabalıyoruz. Bu çabamızda zaman zaman yalnız kaldığımızı hissetsek de ABD’nin bizi anladığını ve yanımızda olduğunu düşünmek istiyoruz.

"Terörün yayılması ve bugün Avrupa sınırlarına dayanan mülteci krizi, bu iki ülkedeki çöküşün en somut ürünleridir. Bu iki ülkedeki dağılma sürecinin önüne geçilemediği takdirde Batı toplumlarını çok daha vahim gelişmeler beklemektedir. Her şeyin küreselleştiği, sınırların anlamını kaybettiği bir dünyada bu tür krizlerin etkilerinden kimse uzak duramaz, kendini koruyamaz.

"Bunun açık tezahürlerini terör olaylarından özellikle artan göç dalgasına kadar hemen her gün yaşıyoruz. Gerek Suriye'de gerek Irak'ta krizlerin çözümünde başından beri yapıcı bir rol oynamayı kendimize ilke edindik. Suriye'de çözüm ancak halkın beklentileri doğrultusunda şekillenecek gerçek bir siyasi dönüşüm süreciyle mümkün olabilir. Irak’ta ise güç ve refah paylaşımını adil, kapsayıcı ve dengeli biçimde sağlayacak bir sistemin tesisi şarttır. Bölgenin tarihi, siyasi ve sosyal dokusuna yabancı olan DAİŞ'i ise ülkemize, bölgeye ve insanlığa karşı ortak bir tehdit olarak görüyorum. Bu terör örgütüyle her düzlemde kararlı bir şekilde mücadele ediyor, bu yöndeki uluslararası çabalara da aktif destek sağlıyoruz."

Anadolu Ajansı’nın (AA) haberinde toplantıya, German Marshall Fund Başkanı Karen Donfried, Washington Enstitüsü yöneticisi Michael Singh, Woodrow Wilson Merkezi Başkanı Jane Harman, Georgetown Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Joel Hellman, SAIS/Johns Hopkins Üniversitesi Dekanı Prof. Vali Nasr'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda düşünce kuruluşu temsilcisi ve akademisyen katıldığı söylendi.

Toplantıya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş da iştirak etti.