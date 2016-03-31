Beyaz Saray Sözcüsü: Obama'nın, Erdoğan'la az da olsa konuşma gerçekleştireceğine eminim

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyaretinde ABD Başkanı Barack Obama’yla görüşüp görüşmeyeceğine dair Beyaz Saray’dan son bir açıklama daha geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, “Başkan Obama’nın da hazır buradayken Cumhurbaşkanı Erdoğan’la az da olsa bir çeşit konuşma gerçekleştireceğine eminim” diye konuştu.



Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada Erdoğan ve Obama arasında 'resmi' olmayan bir görüşmenin beklendiği açıklanmıştı.

Nükleer Güvenlik Zirvesi’ne katılacak olan Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'la görüşeceği açıklanmıştı.