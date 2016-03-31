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Dünya

Beyaz Saray Sözcüsü: Obama'nın, Erdoğan'la az da olsa konuşma gerçekleştireceğine eminim

Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Biden'la görüşeceği açıklanmıştı

31 Mart 2016 00:10

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyaretinde ABD Başkanı Barack Obama’yla görüşüp görüşmeyeceğine dair Beyaz Saray’dan son bir açıklama daha geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, “Başkan  Obama’nın da hazır buradayken Cumhurbaşkanı Erdoğan’la az da olsa bir çeşit konuşma gerçekleştireceğine eminim” diye konuştu.
 

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada Erdoğan ve Obama arasında 'resmi' olmayan bir görüşmenin beklendiği açıklanmıştı. 

Nükleer Güvenlik Zirvesi’ne katılacak olan Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'la görüşeceği açıklanmıştı.

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