T24 LogoT24 Logo
Dünya

NYT: Türkiye'nin PKK'ya yönelik saldırıları, koalisyon güçlerinin IŞİD'e karşı operasyonunu zayıflatabilir

'ABD’li yetkililer, Türkiye’nin PKK’yı bombalamasını eleştirmekten çekiniyor gibi gözüküyor'

29 Temmuz 2015 00:44

Gonca Tokyol

Türkiye'nin Suriye ve Kuzey Irak'a düzenlediği hava saldırılarını ve sınırları içindeki üslerini ABD savaş uçaklarına açmasını değerlendiren New York Times Yayın Kurulu, Türkiye'nin Suriye'de IŞİD'e yönelik savaşa dahil olmasıyla eşzamanlı olarak başlattığı PKK'ya yönelik operasyonların, koalisyon güçlerinin bölgedeki çabalarını ciddi bir biçimde zayıflatabileceğini savundu.

PYD'nin askeri gücü YPG'nin, ABD'nin bölgedeki en önemli müttefiklerinden biri olduğunu hatırlatan New York Times, Türkiye'nin PKK'ya yönelik hava operasyonları için, "Kısa vadede, Türkiye’nin yaptıkları IŞİD’e karşı savaş açısından zararlı olacak. Eğer Türkiye, İslam Devleti’ne odaklansaydı, uluslararası savaş daha fazla ivmelenebilirdi" yorumunu yaptı. 

Türkiye'nin uzun zamandır Suriye'deki savaşa dahil olmasını isteyen ABD'li yetkililerin konuyla ilgili eleştiri yapmaktan çekindiğini söyleyen NYT, bölgede bağımsız bir devlet kurmayı uzun zamandır isteyen Kürtleri tehdit olarak gören Türkiye'nin bu sorunu bölgedeki gerginliği artırarak değil, anlaşmalar yoluyla çözülebileceğini belirtti.

 

'Türkiye’nin hamleleri, İslam Devleti’ne karşı mücadeleyi ciddi anlamda cesaretlendirebilir'

 

"Türkiye'nin Suriye savaşındaki pozisyon değişikliği" başlığıyla yayımlanan haberin tamamı şu şekilde:

"Geçen hafta, İslam Devleti hedeflerine operasyonlar düzenleyen ve ABD savaş uçaklarının topraklarını kullanmasına izin vereceğini açıklayan Türkiye, Suriye’deki iç savaşa dahiliyetini belirgin bir ölçüde artırdı.

"Bölgedeki en güçlü askeri güce sahip NATO üyesi ülkelerden biri olan ve Suriye’deki savaşa derinlemesine dahil olmak konusunda uzun zamandır temkinli davranan Türkiye’nin bu hamleleri, İslam Devleti’ne karşı mücadeleyi ciddi anlamda cesaretlendirebilir. Ancak bu değişimin ardından, hızlı bir biçimde, bölgeyi çok daha ciddi şekilde etkileyebilecek, tehlikeli bir gelişme gerçekleşti.

 

'Türkiye’nin bu fırsatçı kararı, koalisyonun harcadığı çabayı geri çekebilir'

 

"Türk savaş uçakları, Cuma günü gerçekleştirilen hava saldırılarıyla, PKK’ya ait kampları bombaladı. Bu saldırı, Ankara hükümeti ve Kürt militanlar arasında, 2013 yılından beri süren ateşkesi sona erdirdi. Türkiye’nin İslam Devleti ve 30 yıldır çatışma halinde olduğu Kürt ayrılıkçıları bir arada değerlendiren bu fırsatçı kararı, ABD yönetimindeki koalisyonun harcadığı büyük çabayı geri çekebilir.

"Türkiye’nin Suriye’deki savaşa daha çok dahil olmasını uzun zamandır isteyen ABD’li yetkililer, Türkiye’nin PKK’yı bombalaması konusunda eleştiri yapmaktan çekiniyor gibi gözüküyor. İslam Devleti’ne yönelik operasyonlardan sorumlu Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Brett McGurk, hafta sonu yaptığı bir açıklamada, ABD’nin Kürt gruplara yönelik hava saldırısında hiçbir rolünün olmadığına dikkat çekti ancak Türkiye’nin kendini savunma hakkını tanıdıklarını belirtti.

 

'Kısa vadede, Türkiye’nin yaptıkları IŞİD’e karşı savaş açısından zararlı olacak'

 

"PKK’ya yönelik yeni saldırılara ve İslam Devleti’ne yönelik savaşa dahil olmasına bakılırsa Türkiye, sınırlarındaki silahlı Kürt gruplarının yayılmasını önlemeyi hedefliyor. İran, Irak ve Suriye’de yaşayan bir etnik grup olan Kürtler, uzun zamandır bölgede bağımsız bir devlet kurmayı hedefliyor. Ancak bu tehdit, bölgedeki gerginliği artırarak değil, anlaşmalar yoluyla çözülebilir.

"Kısa vadede, Türkiye’nin yaptıkları IŞİD’e karşı savaş açısından zararlı olacak. PKK’nın Suriye’deki kolu olan YPG, uzun zamandır ABD’nin Suriye’deki en güvenilir müttefiklerinden biriydi. Eğer Türkiye, İslam Devleti’ne odaklansaydı, uluslararası savaş daha fazla ivmelenebilirdi. 

"ABD savaş uçaklarının Türkiye’den kalkmasına izin verilmesi, uçuş süresini belirgin bir ölçüde azalttı. Türkiye, IŞİD’in insan ve para kanallarını kesmek konusunda da her zamankinden daha hevesli gözüküyor ancak eşzamanlı olarak Kürtlere yönelik başlattıkları operasyon, bütün bu çabaları ciddi şekilde zayıflatabilir."

ETİKETLER

gonca tokyolnew york timesyayın kurulusuriyeışidislam devleti pkkypgkoalisyon güçleri

İlgili Haberler

Türk jetleri IŞİD mevzilerine değil, Kuzey Irak'taki PKK mevzilerine yöneldi

Kuzey Irak'taki PKK mevzilerini vuran uçaklar, saat 00.04 civarında Diyarbakır'a döndü

TSK dört yıl sonra Kuzey Irak'taki PKK mevzilerini vurdu, çözüm süreci ateşkesi bitti mi?

Diyarbakır'dan havalanan F-16'lar, PKK sığınaklarını ve eğitim tesislerini vurdu

7 ilde IŞİD ve PKK operasyonu; 213 gözaltı!

Gözaltına alınan 213 isimden 22'si IŞİD üyesi...

New York Times: Suriye sınırında gayriresmî güvenli bölge oluşabilir

ABD'li yetkili: Resmi olmayan bir güvenli bölge Türkiye ile varılan anlaşmanın sonuçlarından biri olabilir

ABD'li yetkili: Türkiye'nin Suriye'de kara harekâtıyla desteklediği bir plan üzerinde konuşuyoruz!

New York Times: ABD ve Türkiye, Suriye’nin kuzeyindeki 100 kilometrelik şeridi IŞİD militanlarından temizleme konusunda anlaştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24