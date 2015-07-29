NYT: Türkiye'nin PKK'ya yönelik saldırıları, koalisyon güçlerinin IŞİD'e karşı operasyonunu zayıflatabilir

Türkiye'nin Suriye ve Kuzey Irak'a düzenlediği hava saldırılarını ve sınırları içindeki üslerini ABD savaş uçaklarına açmasını değerlendiren New York Times Yayın Kurulu, Türkiye'nin Suriye'de IŞİD'e yönelik savaşa dahil olmasıyla eşzamanlı olarak başlattığı PKK'ya yönelik operasyonların, koalisyon güçlerinin bölgedeki çabalarını ciddi bir biçimde zayıflatabileceğini savundu.

PYD'nin askeri gücü YPG'nin, ABD'nin bölgedeki en önemli müttefiklerinden biri olduğunu hatırlatan New York Times, Türkiye'nin PKK'ya yönelik hava operasyonları için, "Kısa vadede, Türkiye’nin yaptıkları IŞİD’e karşı savaş açısından zararlı olacak. Eğer Türkiye, İslam Devleti’ne odaklansaydı, uluslararası savaş daha fazla ivmelenebilirdi" yorumunu yaptı.

Türkiye'nin uzun zamandır Suriye'deki savaşa dahil olmasını isteyen ABD'li yetkililerin konuyla ilgili eleştiri yapmaktan çekindiğini söyleyen NYT, bölgede bağımsız bir devlet kurmayı uzun zamandır isteyen Kürtleri tehdit olarak gören Türkiye'nin bu sorunu bölgedeki gerginliği artırarak değil, anlaşmalar yoluyla çözülebileceğini belirtti.

'Türkiye’nin hamleleri, İslam Devleti’ne karşı mücadeleyi ciddi anlamda cesaretlendirebilir'

"Türkiye'nin Suriye savaşındaki pozisyon değişikliği" başlığıyla yayımlanan haberin tamamı şu şekilde:

"Geçen hafta, İslam Devleti hedeflerine operasyonlar düzenleyen ve ABD savaş uçaklarının topraklarını kullanmasına izin vereceğini açıklayan Türkiye, Suriye’deki iç savaşa dahiliyetini belirgin bir ölçüde artırdı.

"Bölgedeki en güçlü askeri güce sahip NATO üyesi ülkelerden biri olan ve Suriye’deki savaşa derinlemesine dahil olmak konusunda uzun zamandır temkinli davranan Türkiye’nin bu hamleleri, İslam Devleti’ne karşı mücadeleyi ciddi anlamda cesaretlendirebilir. Ancak bu değişimin ardından, hızlı bir biçimde, bölgeyi çok daha ciddi şekilde etkileyebilecek, tehlikeli bir gelişme gerçekleşti.

'Türkiye’nin bu fırsatçı kararı, koalisyonun harcadığı çabayı geri çekebilir'

"Türk savaş uçakları, Cuma günü gerçekleştirilen hava saldırılarıyla, PKK’ya ait kampları bombaladı. Bu saldırı, Ankara hükümeti ve Kürt militanlar arasında, 2013 yılından beri süren ateşkesi sona erdirdi. Türkiye’nin İslam Devleti ve 30 yıldır çatışma halinde olduğu Kürt ayrılıkçıları bir arada değerlendiren bu fırsatçı kararı, ABD yönetimindeki koalisyonun harcadığı büyük çabayı geri çekebilir.

"Türkiye’nin Suriye’deki savaşa daha çok dahil olmasını uzun zamandır isteyen ABD’li yetkililer, Türkiye’nin PKK’yı bombalaması konusunda eleştiri yapmaktan çekiniyor gibi gözüküyor. İslam Devleti’ne yönelik operasyonlardan sorumlu Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Brett McGurk, hafta sonu yaptığı bir açıklamada, ABD’nin Kürt gruplara yönelik hava saldırısında hiçbir rolünün olmadığına dikkat çekti ancak Türkiye’nin kendini savunma hakkını tanıdıklarını belirtti.

'Kısa vadede, Türkiye’nin yaptıkları IŞİD’e karşı savaş açısından zararlı olacak'

"PKK’ya yönelik yeni saldırılara ve İslam Devleti’ne yönelik savaşa dahil olmasına bakılırsa Türkiye, sınırlarındaki silahlı Kürt gruplarının yayılmasını önlemeyi hedefliyor. İran, Irak ve Suriye’de yaşayan bir etnik grup olan Kürtler, uzun zamandır bölgede bağımsız bir devlet kurmayı hedefliyor. Ancak bu tehdit, bölgedeki gerginliği artırarak değil, anlaşmalar yoluyla çözülebilir.

"Kısa vadede, Türkiye’nin yaptıkları IŞİD’e karşı savaş açısından zararlı olacak. PKK’nın Suriye’deki kolu olan YPG, uzun zamandır ABD’nin Suriye’deki en güvenilir müttefiklerinden biriydi. Eğer Türkiye, İslam Devleti’ne odaklansaydı, uluslararası savaş daha fazla ivmelenebilirdi.

"ABD savaş uçaklarının Türkiye’den kalkmasına izin verilmesi, uçuş süresini belirgin bir ölçüde azalttı. Türkiye, IŞİD’in insan ve para kanallarını kesmek konusunda da her zamankinden daha hevesli gözüküyor ancak eşzamanlı olarak Kürtlere yönelik başlattıkları operasyon, bütün bu çabaları ciddi şekilde zayıflatabilir."