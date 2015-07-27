New York Times: Suriye sınırında gayriresmî güvenli bölge oluşabilir

Türkiye’nin Adana’daki İncirlik Askeri Hava Üssü’nü ABD ve koalisyon uçaklarının kullanımına açmasıyla eş zamanlı olarak gündeme gelen Türkiye ve ABD’li yetkililerin “uçuşa yasak güvenli bölge” konusunda anlaştıklarına dair haberlere, ABD’li yetkililerden açıklama geldi. New York Times’a konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili, resmi olmayan bir güvenli bölgenin iki ülke arasında varılan anlaşmanın sonuçlarından biri olabileceğini ancak böyle bir resmi tanımın, planın bir parçası olmadığını belirtti.

New York Times’ın haberine gore, ABD’li ve Türkiyeli yetkililer, Türkiye ve ABD’nin, ABD’li savaş uçakları, Suriyeli isyancılar ve Türkiyeli güçlerin birlikte çalışarak, Suriye’nin kuzeyindeki 100 kilometrelik şeridi IŞİD militanlarından temizlemek konusunda anlaştığını söyledi.

Müdahale edilmesi planlanan alanın genişliği de dahil olmak üzere birçok detayı açıklanmayan bu plan, IŞİD militanlarına yönelik ABD-Türkiye askeri işbirliğini ve ABD’nin bölgedeki Suriyeli isyancılarla koordinasyonunu da belirgin ölçüde pekiştirecek.

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