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Ekonomi

NYT muhabirinden Türkiye paylaşımı: Bu içeceğin fiyatı, bitirene kadar 1.92'den 1.87 dolara düştü!

Türk Lirası, yıl başından bu yana yüzde 20'nin üzerinde değer kaybetti

23 Mayıs 2018 18:33

Türk Lirası, küresel olarak güçlenen ABD Doları karşısında en çok değer kaybeden ikinci gelişmekte olan para birimi oldu. Merkez Bankası’nın faiz artırması yönündeki beklenti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta Londra’da yaptığı açıklamalarda müdahaleci bir politika izlemeye devam edeceğini söylemesi ve erken seçimler öncesi siyasi belirsizlikten etkilenen dolar, yıl başından bu yana yüzde 20’nin üzerinde değer kaybetti.

New York Times muhabiri Ceylan Yeğinsu, Twitter’da yaptığı paylaşımda Türk Lirası’nın değer kaybını oldukça somut bir örnekle ortaya koydu. İçtiği kahvenin fotoğrafını paylaşan Yeğinsu, “Gerçek hayattan terimlerle Türkiye’de kur krizi: Bu içeceğin fiyatı, bitirmem için gereken 10 dakikada 1.92 dolardan 1.87 dolara düştü” dedi.

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