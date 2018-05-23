Hükümet Sözcüsü Bozdağ: Dolarla oynayarak seçim sonucunu değiştireceğini düşünenler yanılıyor

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Doların 4.92'yi görmesinin ardından açıklama yaptı. Bozdağ, "Dolarla oynayarak milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak, bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlar" dedi.

"Millet oyunu gördü, oyuncuyu da gördü. Millet kuklayı da gördü, kuklacıları da gördü. Onlara fırsat ve izin vermeyecektir" diyen Bozdağ, "Allah'ın izniyle 24 Haziran yeni bir gün olacağı gibi yeni bir dönemin de başlangıcı olacaktır" diye konuştu.

"Seçime giderken pek çok şey de yapacaklardır kaybettirmek için" diyen Bozdağ şunları kaydetti:

"Şu anda dolar üzerinde yaşanan oynamayı hep beraber görüyoruz. Bilesiniz ki 24 Haziran seçimlerine giderken dolar üzerinden vatandaşımızı etkilemek isteyen, hükümete fatura kestirmek isteyen ve sandığa bu faturayı yansıtmak isteyen bir irade de var. Biz onu da görüyoruz, ekonominin kurallarını çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin ekonomisi, Allah'ın izniyle güçlü bir ekonomidir."

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