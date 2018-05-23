Uğur Gürses, dolar/TL kurundaki artışı yorumladı: Sorun artık sadece faiz artırımıyla çözülmez

Ekonomist Uğur Gürses, son olarak 4.92'yi gören dolar/TL kuruyla ilgili olarak "İş artık başka bir boyuta geldi", "Sorun artık sadece Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) yapacağı faiz artırımıyla çözülmez" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası ilan edilen ve bir buçuk yılı aşkın süredir devam eden olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının kaldırılması gerektiğine vurgu yapan Gürses, "Türkiye'de kurum ve kurallar çöktü. Siyasi normalleşme gerekiyor. OHAL'in kaldırılması, hukukun üstünlüğünün sağlanması lazım" diye konuştu.

Gürses, piyasalarda Türkiye'deki otoritelerin Türk Lirası'nın (TL) değerini korumayacağı yolunda bir kanaatin geliştiğini belirtti. Bu nedenle dolar/TL kurunun hızla 5'e doğru yaklaştığını ifade eden Gürses, sözlerine şöyle devam etti:

"Enflasyon hedefi olan ve ekonomik birimleri buna ikna etmeye çalışan bir ekonomi politikası uygulayıcılarının kur artışını seyretmeleri, her şeyin ötesinde ekonomide fiyatlama belirsizliği yaratıyor."

"Sular çekildiğinde kimin çıplak yüzdüğü anlaşılır"

ABD'li iş adamı Warren Buffet'ın 2002 yılında kullandığı "Sular çekildiğinde kimin çıplak yüzdüğü anlaşılır" ifadesinin bugünlerde sıkça paylaşıldığını belirten Gürses, "Yani, dış sermaye azaldığı zaman, sorunlarımızı daha iyi görüyoruz" dedi.

Gürses, T24'ün 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerinden çıkacak sonucun, döviz kurlarına nasıl etkide bulunacağı yolundaki sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Siyasiler, piyasalara seçimlerden sonra OHAL'in kaldılacağı mesajını vermeli. Normalleşme sürecine dönüleceği, hukukun üstünlüğü sağlanacağı anlatılmalı. Bu hamlelerin yapılması durumunda döviz düşer."