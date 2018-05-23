Muhtarların burunlarını silip yaktığı doların değeri yüzde 30 arttı!

"Dövizi boz oyunu boz" diyerek, 16 Ocak 2017'de doların yükselmesine tepki gösteren muhtarlar, vatandaşlara ellerindeki dövizleri bozdurma çağrısında bulunarak 'sahte' dolar yaktı. Dolar o günkü kurda 3.77 seviyesinde seyrederken bugün 4.92'ye kadar yükseldi. Aradaki fark yüzde 30'dan fazla artarak 1 lira 15 kuruş oldu.

Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve üye muhtarlar, dolardaki yükselişi protesto etmişti.

Dernek binası önünde, “Yalnız Değilsin Reis Adıyaman Seninle” yazılı afiş ve “Döviz Boz, Oyun Boz” yazısı ile dolardaki yükselişe dikkat çeken muhtarlar, sahte ABD Doları yakıp, dolar ile burun silmişti. Doların o gün 3.77 TL'ye yükselmesinin nedeninin küresel güçlerin ekonomik baskısı olduğunu kaydeden muhtarlar, vatanın dolara satılmayacağını vurgulamıştı.

Taş, konu ile ilgili basın açıklaması yapmıştı. Taş, “Türkiye’mize yönelik 15 Temmuz sonrasındaki hain alçak saldırılar maalesef devam etmektedir. Doların ve avronun ülkemizde alıp başını gittiği şu günlerde vatandaşlarımızı zor duruma düşürmek amacıyla, ülkemizi zor duruma düşürmek amacıyla dolar bazında ülkemize ekonomik anlamda saldırılar devam etmektedir. Kendini 1 dolara satan o alçaklar, o şerefsizler, o hainlere sesleniyoruz. Para için ülke satılmaz, para için vatan satılmaz. Canımızı veririz ama vatanımızı vermeyiz. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, ne kadar ülke ekonomisi üzerine saldırırsanız saldırılsın, evimizdeki yatakları satarız, yorganı satarız ama asla ve asla vatanımızı dolara satmayacağız. Şu an ülke ekonomik anlamda baskı altındadır, saldırı altındadır. Bütün Türk milleti bir an önce bir olup dolarlarını, altınlarını bozmak zorundadır. Dolar bu insanların şerefi ise onların haysiyeti, kişiliğiyse tüküreyim onların şerefine” demişti.

Dolar bugün 4.92'ye kadar çıkarak rekor tazeledi. ABD Doları'nın önemli piyasa paraları karşısındaki yükselişini sürdürmesi gelişen piyasa paraları üzerindeki baskıyı artırıyor. Türkiye'de ise erken seçim öncesi "siyasi belirsizlik" ve Merkez Bankası'na yönelik faiz artırımı beklentileri kurun yükselişinde etkili oluyor.