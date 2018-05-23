Muharrem İnce'den Erdoğan'a: Rabia bitti, dolar 5 lira oldu, artık Osmanlı tokadı var

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dolar kurundaki rekor yükselişi eleştirdi. "Türkiye'de en düşük emekli maaşı 840 lira, dokuz kat fark var en yüksekle. Bu farkı düşürmemiz lazım. Zenginleşmemiz lazım" diyen İnce, Erdoğan'a yönelik olarak, "Meydanlarda Erdoğan Rabia yapıyordu biliyorsunuz değil mi, dolar 5 lira oldu. Artık Osmanlı tokadı var. Bunu geç artık, bu bitti. Osmanlı tokadı var" diye konuştu.

İnce, bugün (23 Mayıs 2018) 4.92'yi bulan dolara ilişkin olarak da, "Ekonomi politikaları devreye girecek, Merkez Bankası para politikasını bağımsız olarak uygulayacak. Türkiye, sabit kur sistemlerinin tartışıldığı bir ülke olmayacak. Atılacak bu adımlarla bir hafta içinde bu karanlık tabloyu bitireceğiz" dedi.

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İnce'nin açıklamasından satırbaşları şöyle:

"Ekonomi batıyor, duvara toslamak üzereyiz. Ey aziz milletim, ey AK Partili kardeşim, ey Ülkücü kardeşim, ey HDP’li kardeşim, ey İYİ Partili kardeşim, ey Saadet Partili kardeşim. Kamyon duvara toslamak üzere. 16 senede başaramadıklarını yine başaramayacaklar. Bugün Erzincan’a gelmeden önce, ekonomi kurmaylarımla birlikte saatlerce toplantı yaptım. Buradan bu durdurulamayan dövizi, doları, euroyu, eğer ısrar ederlerse hepimiz batacağız. Ben Erzincan’dan AK Parti Genel Başkanı sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tarihi bir çağrı yapacağım.

"Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı döviz kurları artıyor. Kısa bir süre içinde bu bize daha yüksek enflasyon ve daha yüksek faiz olarak geri dönecektir. Milletimiz gelir kaybına uğrayacak, ekonomik sistemimiz ciddi bir sıkıntı içine girecektir. Bu tehlikeden kurtulmak için, bertaraf etmek için sayın Erdoğan, size sesleniyorum, size bu memleketin bir evladı olarak çağrımdır.

"Bir, lütfen size yanlış bilgiler veren danışmanlarınızı ekonomiyle ilgili kurmaylarınızı lütfen gözden geçirin. Ve size yalan söyleyenleri bir an önce etrafınızdan uzaklaştırın.

Muharrem İnce'den Erdoğan'a: Rabia bitti, dolar 5 lira oldu, artık Osmanlı tokadı var

"Ben size otuz sene önce deseydim ki; cep telefonu iye bir şey çıkacak, inanır mıydınız? Şimdi bir şey daha söylüyorum, sıkı durun. Önümüzdeki 10 yıl dünya çok değişik olacak. Robot koordinatörlüğü diye bir meslek çıkacak. Mekatronik mühendisliği çıkacak. Gençler, sizi bunlara uygun yetiştireceğiz. Fransız genç ne biliyorsa, siz de onu bileceksiniz. Sizinle birlikte bu ülkeyi kalkındıracağız. Emeklilere daha çok para vereceğiz. Türkiye'de en düşük emekli maaşı 840 lira, dokuz kat fark var en yüksekle. Bu farkı düşürmemiz lazım. Zenginleşmemiz lazım. Meydanlarda Erdoğan Rabia yapıyordu biliyorsunuz değil mi, dolar 5 lira oldu. Artık Osmanlı tokadı var. Bunu geç artık, bu bitti. Osmanlı tokadı var."