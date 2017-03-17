Nutella'nın sahibi, asırlık çikolata devini satın aldı

İtalyan çikolata devi, Nutella'nın sahibi Ferrero, ABD'nin 97 yıllık çikolata üreticisi Fannie May'i satın aldı

En sıkı diyetlerin bile hassas karnı Nutella’nın üreticisi Ferrero, 1920’de kurulan ABD’li şeker ve çikolata firması Fannie May’I 115 milyon dolara satın aldı. Yeni girişimin amacı Nutella'nın ABD pazarında gücünü artırmak istemesi olarak açıklandı.

71 yıl önce kurulan Ferrero'nun CEO'su Giovanni Ferrero, satın alma anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD pazarı, büyüme potansiyeli ile Ferrero için çok önemli bir pazar. Biz de bu köklü ABD markasının gelişimini desteklediğimiz için çok heyecanlıyız" dedi.

ABD, 2015’te küresel çapta 10 milyar Euro gelire ulaşan Ferrero için beşinci büyük pazar konumunda.

İtalyan çikolata devi, ocak ayında içeriğindeki palmiye yağının kanserojen olduğu yönündeki iddialarla karşı karşıya kalmış Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu yaptığı açıklamada haksız bir saldırıya maruz kaldıklarını söylemişti.