İstanbul'a yeni metrobüs hattı geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş İstanbul'da yeni bir metrobüs hattının üzerinde çalışıldığını duyurdu.

Yeni metrobüs hattının Silivri'ye gideceğini ifade eden Topbaş, Büyükçekmece sahilden TÜYAP’a kadar 2.5 kilometrelik bir teleferik de kurulacağını açıkladı.

Topbaş'ın, yeni metrobüs hattına dair açıklamarı şöyle:

"Şimdilik Silivri’ye kadar metrobüs hattı üzerinde çalışıyoruz. Arkasında da 32,5 kilometre metronun projelendirmesini yapıyoruz. Aynı şekilde Esenyurt-Avcılar hattıyla ilgili de bir çalışmamız var. 32 kilometre 13 istasyon olarak yapılan hat da kısmen Büyükçekmece’den geçiyor. Bu da önemli ulaşım aksı oluşturmaktadır”

"Büyükçekmece’ye kadar metro yapılacak"

“Yapılacak olan 80-90 kilometre metronun ihalesini yaptık. Bugün toplantıda arkadaşlarım bahsetti, kararları verilmiş. Artık 7 tane havarayla birlikte bir sistem devreye giriyor. Arkasından yeni ihale aşamalarına giriyoruz. Bunlardan bir tanesi Bakırköy’den Sefaköy’e kadar gelecek metronun devamı olarak da Sefaköy’den TÜYAP’a kadar bir metro için çalışıyoruz. TÜYAP dediğim Büyükçekmece’ye kadar metro yapılacak. Bu çalışmaların projeleri bitti, artık ihale aşamalarına doğru giriyoruz”