Netaş'ın ihale yasağı iptal edildi

Bilişim teknolojileri alanında 45 yıldır faaliyet gösteren Netaş Telekomünikasyon'a verilen 1 yıllık ihale yasağı, süresi dolmadan mahkeme kararıyla iptal edildi

BloombergHT'ye açıklamada bulunan Netaş Genel Müdürü Müjdat Altay, "Hemen girebileceğimiz kamu ihaleleri var" dedi.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Netaş Telekomünikasyon'un 1 yıl süre ile kamu ihalelerine katılmasının yasaklanması yönündeki karar Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi'ne yapılan istinaf başvurusu sonucunda iptal edildi.

Netaş'a verilen yasak, Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ihaleyle ilgiliydi.

Şirketin Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ihaleye Katılan Netaş Telekomünikasyon A.Ş. hakkında, İçişleri Bakanlığı tarafından verilen 1 yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararının iptaline ilişkin 17 Haziran 2016 tarihinde dava açıldığı bilgisi 20 Haziran 2016 tarihli açıklamamızla kamunun bilgisine sunulmuştu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi'ne yapılan istinaf başvurusu sonucunda verilen karar uyarınca ilgili dava Şirketimiz lehine sonuçlanmış olup İçişleri Bakanlığı tarafından verilen 1 yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı iptal edilmiştir."