Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Dolar/TL'de günün ilk rakamları

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geç likidite penceresi faizinde artışa gitmesiyle dolar/TL yönünü aşağı çevirdi. Kur bugün saat 09:30'da yüzde 0.4 düşüşle 3.6097'ye geriledi. Geçen hafta 4 seviyesini gören Euro/TL ise 3.89 seviyesinde seyrediyor.

Türk Lirası bu hafta dolar karşısında yüzde 3.21 yükseldi. TL bugün de gelişen piyasalar arasında en fazla değer kazanan para birimi. Ancak Lira yılbaşından beri yüzde 2.43 ile en fazla değer kaybeden para birimi olmayı sürdürüyor.



Piyasalar bu hafta 2 önemli gelişmeyi atlattı. Çarşamba günü ABD Merkez Bankası faiz oranını beklendiği gibi 25 baz puan artırdı, bu yılki faiz artış tahminlerini ise değiştirmedi. Tahminlerin değişmemesi doların uluslararası piyasalarda düşmesine neden oldu.



Dün de Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı. Banka gösterge faiz oranı ile koridorun alt ve üst bantlarında değişiklik yapmazken geç likidite penceresi faiz oranını 75 baz puan yükseltti.

"Beklemede kalmaması önemli"

Kapital Fx Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan ilave sıkılaştırma ile TL'nin direncinin arttığını söyledi.



Erkan, "Merkez Bankası’nın para politikası eskiye göre artık daha sıkı olduğundan dolayı fiyatlamalarda şok dalgalarını artık pek görememekteyiz. Kurun şu anda öncelikli bir hale gelmesi ve oynaklığının önüne geçilmesi elbette kısa vadeli enflasyon beklentilerinin bozulmaması bakımından önemlidir. Enflasyonda önümüzdeki aylarda yukarı doğru bir hareket bekleniyor. Muhtemelen Nisan ayında zirve yaptıktan sonra kademeli bir geri çekilme olacak, ancak TRY’de ilave değer kayıpları görülürse ileriki aylara yönelik beklentiler de bozulabilir. Bu yüzden TCMB’nin beklemede kalmaması önemli bir adım olarak nitelendirilebilir" diye konuştu.



ABD'de bugün Michigan Tüketici Güveni yurt içinde de konut satışları verisi öne çıkıyor.

Merkez Bankası Başkanı "Gerekirse ilave sıkılaştıma yapabiliriz" demişti: