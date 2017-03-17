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Ekonomi

Goldman Sachs 12 aylık Dolar/TL tahminini düşürdü

Merkez Bankası dün faiz kararlarını açıklamıştı

17 Mart 2017 12:04

ABD'nin çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), perşembe günü para politikasına ilişkin kararlarını açıklamasının ardından yayınladığı raporda, dolarda 12 aylık 4 TL tahmininin aşağı yöneldiğini belirtti.

Merkez Bankası faizi değiştirmeyerek yüzde 8'de sabit bırakmış ve  Geç Likidite Penceresi faiz oranını yüzde 11'den yüzde 11.75'e yükseltmişti.

Goldman Sachs'ın TCMB kararının ardından yayınladığı raporda sıkılaştırmanın piyasa beklentilerini karşıladığı fakat kurumun beklentilerinin altında kaldığı ifade edildi.

Bankanın beklentileri, Merkez Bankası'nın geç likidite penceresi (GLP) faizinde 100 baz puanlık artırıma gideceği yönündeydi.

Goldman'ın söz konusu raporunda piyasa beklentisine paralel gerçekleşen kararın ardından Türk Lirası'nda görülen yükselişin şaşırtıcı olduğu belirtildi.

Raporda, TL'ye ilişkin risklerin ve Dolar/TL 'de 4 seviyesinde bulunan 12 aylık tahminin aşağı yöneldiği belirtildi.

Goldman, enflasyonun yıl ortasında yüzde 12'nin üzerine çıkacağı yönündeki kurum tahmini ve küresel şartlardaki sıkılaşmanın artacağı görüşü değerlendirildiğinde, TCMB üzerindeki faiz artırımına yönelik piyasa baskısının sürmesi yönündeki beklentisinin altını çizdi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya "İlave sıkılaştırma yapabiliriz" demişti:

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