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Ekonomi

Gümrük Bakanı: Mart ayı ihracatında bir rekora imza atmış olabiliriz!

Mart ayı ihracat verisi, nisan ayının ilk haftasında açıklanacak

17 Mart 2017 16:15

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Mart ayının ihracat rakamları açıklandığında güçlü bir artış olacağını, belki de son ayların rekoruna imza atacağımızı inşallah hep beraber görmüş olacağız" dedi.

Kahramanmaraş'ta Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret etmesinin ardından yaptığı açıklamada istihdam ve üretim artışının kısa sürede olumlu sonuçlar aldığını vurgulayan Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın istihdam çağrısı olumlu oldu"

"Cumhurbaşkanımızın istihdam çağrısına kısa zamanda çok olumlu tepkiler oldu. Birçok işletmemiz ve esnafımız artı bir veya daha fazla kişiyi istihdam ederek bu çağrıya katkı vermiş oldu. Burada önemli olan şu biz sadece istihdamı arttırmak istemiyoruz. Aynı zamanda üretimi de arttırmak istiyoruz. Çünkü her ilave istihdam aynı zamanda üretimin büyümesi demektir. Biz dünya pazarlarında rekabetimizi güçlü bir şekilde yapabilmemiz için üretimimizi de arttırmamız lazım.

"Göreceksiniz mart ayının ihracat rakamları açıklandığında güçlü bir artış olacağını belki de son ayların rekoruna imza atacağını inşallah hep beraber görmüş olacağız. Bu almış olduğumuz tedbirlerle ve teşviklerle beraber ekonominin yıl sonuna doğru beklenenin üstünde bir performans göstereceğini şimdiden söyleyebilirim"

Nisan ayının ilk haftasında açıklanacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, mart ayı ihracat verisini nisan ayının ilk haftasında açıklayacak. Bu veri TÜİK'in dış ticaret dengesi verisinden önce Türkiye İhracat Meclisi'nin (TİM) açıkladığı verilerle birlikte iki öncü göstergeden biri olarak izleniyor.

TİM'in açıkladığı veriler Gümrük verisinin tersine kıymetli maden ihracatını içermiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş dünyasına böyle çağrıda bulunmuştu:

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