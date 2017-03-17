150 bin Euro maaşla arkeolog aranıyor

İtalya'nın başkenti Roma'daki Kolezyum'un yöneticiliği için verilen ilan, iş dünyasını heyecanlandırdı. Kolezyum'un yöneticisine 150 bin Euro maaş verilecek ve başvurular tüm dünyaya açık.

Seçilen aday, filmlere konu olan ve bir zamanlar gladyatörlerin çarpıştığı, binlerce yabani hayvanın yapılan dövüşlerde hayatını kaybettiği arenanın geleceğinden sorumlu olacak.

İş ilanında aranan temel özellik ise "en az 5 sene bir arkeolojik alanın yöneticiliğini yapmış olmak"

Kötü yönetim problemi

BBC Türkçe'nin haberine göre, yılda 5 milyon kişinin gezdiği, 2 bin senelik tarihi yapı, 'kötü yönetim' nedeniyle yıllardır problemlerle boğuşuyordu.

150 bin Euro maaşı bakanlık açıkladı

BusinessHT'de yer alan habere göre, İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini, yöneticilik rolünü kazanan adayın yıllık 150 bin Euro maaş alacağını açıkladı.

Dario Franceschini, bir kültür varlığı veya müze yönetmiş tecrübeli bir kişi aradıklarını söyleyerek, "Arkeologlar, sanat tarihçileri ve mimarlar da pozisyona başvurabilir" dedi.

Franceschini, bunun uluslararası bir ilan olduğunu da ifade ederek, "Sanat dünyasında ulusal kimliklerin çok işlevi yok diye düşünüyorum. Örneğin İngiltere'deki British Museum'u bir Alman yönetiyor" diye konuştu.