Nusaybin'de 3 mahallede sokağa çıkma yasağı

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesinin Abdulkadirpaşa, Fırat ve Yenişehir mahallelerinde bugün saat 22.00'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Nusaybin İlçesi'nde kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, mevcut aranan şahısların yakalanması, tuzaklanmış ve patlayıcı yerleştirilmiş hendek ve barikatların kaldırılarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince Nusaybin İlçesi Abdulkadirpaşa, Fırat ve Yenişehir Mahallelerinde; 09 Ekim 2015 Cuma günü saat: 22.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."