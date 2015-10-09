T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nusaybin'de 3 mahallede sokağa çıkma yasağı

Valilik: Abdulkadirpaşa, Fırat ve Yenişehir Mahallelerinde; ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştır

09 Ekim 2015 20:17

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesinin Abdulkadirpaşa, Fırat ve Yenişehir mahallelerinde bugün saat 22.00'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Nusaybin İlçesi'nde kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, mevcut aranan şahısların yakalanması, tuzaklanmış ve patlayıcı yerleştirilmiş hendek ve barikatların kaldırılarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince Nusaybin İlçesi Abdulkadirpaşa, Fırat ve Yenişehir Mahallelerinde; 09 Ekim 2015 Cuma günü saat: 22.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ETİKETLER

nusaybinsokağa çıkma yasağıhaber

İlgili Haberler

4 gündür sokağa çıkma yasağının sürdüğü Nusaybin'de diyaliz hastaları beyaz bayrakla sokağa çıktı!

Nusaybin'de hastaneye gitmek zorunda olan hastalar zor durumda

Nusaybin'deki sokağa çıkma yasağı sona erdi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1 Ekim günü sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti

AKP'li Miroğlu: Ne Nusaybin, ne Cizre sokağa çıkma yasağını asla hak etmiyor

"Bir gencin suçu ne olursa olsun bir tankın arkasına bağlanıp sürüklenmesi de kabul edilemez"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24