AKP'li Miroğlu: Ne Nusaybin, ne Cizre sokağa çıkma yasağını asla hak etmiyor

AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, bazı ilçelerde ilan edilen sokağa çıkma yasaklarını değerlendirirken, "Ne Nusaybin, ne Cizre ne de başka bir şey 4- 5 gün süren sokağa çıkma yasaklarını asla hak etmiyor. Bir gencin suçu ne olursa olsun bir tankın arkasına bağlanıp sürüklenmesi de kabul edilemez" dedi.

Mardin'de konuşan Orhan Miroğlu, bazı ilçelerde ilan edilen sokağa çıkma yasaklarına değinerek şunları söyledi:

"Dün Vali beyi ziyaret ettiğimizde de bu konu gündemimizdeydi. Ne Nusaybin, Cizre, ne de başka bir yer 4- 5 gün süren sokağa çıkma yasaklarını asla hak etmiyor. Bizi hiç memnun etmiyor şurada, burada bu kadar uzun süreli sokağa çıkma yasakları. İnsanlar arıyorlar, bir sürü ihtiyaçları var. Tabii ki kolay değil, 150 bin nüfuslu ilçelerde 5 gün sürecek bir sokağa çıkma yasaklarının evet insan hakkını ihlal eden yanları da doğaldır, ama bunu AK Parti hükümeti yaratmadı. Yani bu ihlalleri konuştuğumuz zaman öbür taraf, yani şehirleri bir mayın tarlası haline getiren, hendekler kazarak vatandaşları huzursuz eden, hendeklerin üstünden atlayıp evine girmek zorunda bırakan insanlara da bir şey söylememiz lazım."

'Fotoğrafı servis edenleri tanımamız lazım'

Şırnak'ta öldürülen Hacı Birlik'in cesedinin polisler tarafından panzere bağlanarak sürüklenmesini de değerlendiren Orhan Miroğlu şöyle konuştu: "Bir gencin suçu ne olursa olsun bir tankın arkasına bağlanıp sürüklenmesi kabul edilemez. Bu bir insan hakkı ihlalidir. Ölenin kimliği ne olursa olsun bu bir ihlaldir. Bu ihlale hepimiz karşı çıkalım, ama o ihlali yaratanları kimlerin olduğunu da çok iyi biliyoruz. Bu sıradan bir olay değil. Yani bu kadar önemli bir güvenlik alanında siz o fotoğrafı çekebiliyor ve servis edebiliyorsanız, sizin devletin dışında farklı bir gücünüz var demektir. Bizim bu gücü tanımamız lazım. Gerekli soruşturma yapılacaktır. Ama bunun bir hükümet politikası olduğunu söyleyenler maalesef doğruyu söylemiyorlar."