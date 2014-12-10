Nuri Bilge Ceylan'dan 'zamansız' fotoğraflar

Nişantaşı’ndaki Dirimart Galeri, "Kış Uykusu" filmiyle Cannes’da Altın Palmiye kazanan usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın "bakış"lara odaklandığı fotoğraflarını bir araya getirdi. Küratörlüğünü Heinz Peter Schwerfel’in üstlendiği "Bakmak Üzerine" adlı sergi, adını John Berger’in ünlü "Görme Biçimleri" kitabından alıyor.

Radikal'deki habere göre, Ceylan’ın 2003’ten bu çektiği fotoğraflar arasından yapılan seçki, fotoğrafta yer alan öznelerin, izleyicilere bakışına odaklanıyor. Ceylan’ın panoramik ortamda kurgulayarak çektiği kişiler bakışlar adeta Ceylan’a cevap veriyor.

'Bakmak' teması

Büyük boyutlu 9 fotoğrafın yer aldığı sergiyle ilgili Milliyet’ten Fisun Yalçınkaya’ya konuşan küratör Schwerfel şunları söyledi:

“Bu sergideki fotoğraflar, bakmak teması üzerine seçildi. Sergideki fotoğraflarda yer alan özneler direkt olarak, çarpıcı biçimde izleyiciye bakıyor. Burada ‘bakmak’ kelimesini iki farklı şekilde kullandık, özneler izleyiciye izleyiciler de öznelere bakıyor. Bu seçkide insanlara odaklanmak ve bakmak üzerine bir oyun oynamak istedim. İlk başlarda insanların bakışından çok etkilenmiştim. İnsanlardaki bu duyguyu yakalamak manzara fotoğraflarına göre zor bir iş. Bir başka açıdan da bu fotoğrafların August Sander’ı bana hatırlatan bir yönü var. Sander, yüzyılın başlarında güncel insanları çekti ama bu insanlar tarih sahnelerinden fırlamış gibi görünüyordu. Ceylan’ın fotoğraflarını gördüğümde hemen aklıma bu geldi ve onun da çok hoşuna gitti bu bağlantı. Seçkiyi bunun üstüne kurduk.”

Küratör Schwerfel, Nuri Bilge Ceylan’ın sineması ve fotoğrafları arasındaki bağı da şöyle özetledi:

“Hem sinemasında hem de fotoğraflarında ‘zamansızlık’ hakim. Ne zaman çekildiğinin önemi yok, filmlerinde de bu zamansızlık önemli. İkincisi filmlerinde insan ruhunun farklı yönlerine farklı katmanlarına ve belirsizliğe odaklanıyor. ‘Kış Uykusu’ filminde 3 saat boyunca izlediğiniz adamı aslında o kadar da anlamadığınızı anlıyorsunuz sonunda. Fotoğraflarındaki karakterleri de böyle belirsizlik içinde ve anlaşılması zor.”

Nuri Bilge Ceylan için katalog metnini kaleme alan güncel sanatçı Shirin Neshat'ın metninde şu ifadeler yer aldı:

“İster tek bir kare fotoğrafıyla ister filmlerinden biriyle Nuri Bilge Ceylan, izleyicisini son derece yoğun bir şekilde duygulandırabilen anlatılar yaratma yeteneğine sahip bir sanatçı.”

"Uzak", "Üç Maymun" ve "Bir Zamanlar Anadolu’da" gibi tüm dünyada ses getiren filmlere imza atan, son filmi "Kış Uykusu" ile sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden Cannes’da Altın Palmiye’yi kazanan Ceylan’ın fotoğraf sergisi 23 Aralık’a kadar Dirimart’ta görülebilir.