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Kültür-Sanat

Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kış Uykusu' Oscar yolcusu

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Nuri Bilge Ceylan’ın Altın Palmiye Ödüllü ‘Kış Uykusu’ filminin Türkiye’yi Oscar’da temsil edeceğini Twitter'dan açıkladı

04 Ağustos 2014 14:54

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın bu sene 67’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye Ödülü’nü kazanan “Kış Uykusu” filmi 87’nci Oscar Akademi Ödülleri’nde Türkiye için yarışacak. Türkiye’nin Oscar adayını Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamayla duyurdu.

Bakan Çelik'in tweetleri şöyle:

"87.si düzenlenecek Oscar Akademi Ödülleri'nde ülkemizi "En iyi yabancı film" dalında temsil edecek film belli oldu.67. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülü kazanan Nuri Bilge Ceylan'ın "Kış Uykusu" filmi Oscar yolcusu. Tebrikler Uluslararası arenada büyük başarılar elde eden N.B. Ceylan'ın aynı başarıyı Oscar yolunda da göstereceğini ümit ediyor, başarılar diliyorum."

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