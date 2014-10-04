Nuri Bilge Ceylan'ın 5 yıl hapsi istendi

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, 2. derece doğal SİT alanındaki arazisi üzerine kaçak yapı yaptırdığı gerekçesiyle mahkemelik oldu.

Çanakkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün şikâyeti üzerine Ceylan hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten dava açıldı.

Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre; Ayvacık Belediyesi, Büyükhusun köyü Kadırga mevkisinde bulunan arazi inceleme yaptı. Söz konusu arazi üzerinde yasadışı şekilde taşınabilir konteynır, araziyi çevreleyen duvarlar ve tel örgüler tespit edildi. Ayvacık Kaymakamlığı'na 2. dereceden sit alanı olarak ilan edilen arazi üzerinde kaçak ilave çelik konstrüksiyon yapıldığını tespit eden yetkililer, bu yapılaşmanın izinsiz ve ruhsatsız yapılmış olduğu iddiasıyla tutanak düzenledi.

'SİT olduğunu bilmiyordum'

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün şikâyeti üzerine Ceylan hakkında soruşturma başlatıldı. İfade veren Ceylan, 2012'de araziyi satın aldığını, yaz aylarında tatilini geçirmek için arazi üzerine taşınabilir nitelikte bir konteynır koyduğunu, daha sonra arazide bulunan zeytinleri korumak amacıyla ön kısmı taş duvar ile kapattığını, bu duvarlara paralel olacak şekilde her iki tarafı da tel örgüler ile çevirdiğini, bu işlemler için herhangi bir makamdan izin alması gerektiğini bilmediğini ifade etti. Ünlü yönetmen hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.