Nuland: Türkiye, güvenlik talebinde bulunmadı

Nuland, günlük basın brifinginde, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki patlamayla ilgili olarak, ''ABD, bu sınırın güvenliğini sağlama çabasına yardım edecek bir pozisyonda mı?'' yönündeki bir soruyu yanıtladı.

Sözcü Nuland, ''Bildiğim kadarıyla, müttefikimiz Türkiye'den sınırda güvenlik desteği için bir talep almadık. Ancak elbette, böyle bir talep olursa, ikili yoldan ya da NATO yoluyla, elimizden geleni yapmak isteriz. Ancak bildiğim kadarıyla, bir talep almış değiliz'' dedi.

Nuland, ''Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki patlamayla ilgili olarak Türk Hükümeti'nden yeni bilgiler edindiniz mi? Esed rejiminin şimdi muhalefet liderlerini hedef almasından kaygılı mısınız?'' soruları üzerine de şunları kaydetti:

''Bende şu anki bilgiler can kayıpları ve yaralılarla ilgili. Türk tarafından anladığımıza göre, 12 ölü ve 28 yaralı var. Türk Hükümeti soruşturmaya devam ediyor. Dün dediğim gibi, barış içindeki bir sınır kapısında dün gördüğümüz türden şiddetin hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Sorumluluk üstlenme konusunda teyitte bulunabilecek bir pozisyonda değiliz şu anda.

Bununla birlikte, ister bu olay isterse Suriye içinde gördüğümüz toplu şiddet vakaları olsun, Esed rejiminin muhalefet liderlerini hedef almaya çabaladığı çok açık.''