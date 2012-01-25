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Dünya

Nuland: ''İki ülke ilişkisini iyi görmek isteriz'' WASHINGTON (A.A)

25 Ocak 2012 00:43

-Nuland: ''İki ülke ilişkisini iyi görmek isteriz'' WASHINGTON (A.A) - 24.01.2012 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Fransa Senatosunda dün kabul edilen Ermeni yasasıyla ilgili olarak, ''Bu konudaki görüşlerimiz çok iyi biliniyor ve değişmedi. Bu görüşlerimizi ve bu konuyu nasıl ele almayı seçtiğimizi Fransa hükümetiyle paylaştık'' dedi. Nuland, günlük basın brifinginde, Fransa Senatosunun 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasa teklifini kabul etmesiyle ilgili bir soruyu da yanıtladı. Sözcü Nuland şunları kaydetti: ''Bu konudaki görüşlerimiz çok iyi biliniyor ve değişmedi. Bu görüşlerimizi ve bu konuyu nasıl ele almayı seçtiğimizi Fransa hükümetiyle paylaştık. Bu, Türkiye ile Fransa arasındaki bir mesele ve aralarında iyi ilişkiler olduğunu görmek isteriz. İki ülke de ABD'nin müttefikleri. İki tarafa da mesajımız bu.''

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