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Dünya

Esed: Suriye hiçbir zaman ilke ve değerlerinden ödün vermeyecek

Esed Şam'da, Ürdünlü bir heyeti kabulü sırasında yaptığı açıklamada, komplo ve baskıların sadece Suriye'yi değil, aynı zamanda tüm Arapları hedef aldığını söyledi

11 Şubat 2013 21:05

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, "Baskılar ne kadar artarsa artsın ya da komplolar ne şekilde değişirse değişsin Suriye'nin, hiçbir zaman ilke ve değerlerinden ödün vermeyecek" dedi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Esed Şam'da, Ürdünlü bir heyeti kabulü sırasında yaptığı açıklamada, "komplo ve baskıların sadece Suriye'yi değil, aynı zamanda tüm Arapları hedef aldığı" ifadelerini kullandı.

 

‘Suriye her daim Arapların atan kalbi olarak kalacak'

 

"Suriye'nin her daim Arapların atan kalbi olarak kalacağını" ifade eden Esed, "Sadece Suriye'ye değil aynı zamanda tüm Arap halklarına karşı baskılar ne kadar artarsa artsın ya da komplolar ne şekilde değişirse değişsin, Suriye hiç bir zaman ilke ve değerlerinden ödün vermeyecek" dedi.

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