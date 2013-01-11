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Dünya

Nuland: İmralı görüşmelerini destekliyoruz

Victoria Nuland, İmralı'daki görüşmelerle ilgili, ''Görüşmelerin, genel anlamda pozitif bir gelişme olduğunu düşünüyoruz' dedi

11 Ocak 2013 09:15

ABD'den Ankara-İmralı görüşmeleriyle ilgili bir açıklamada geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland yaptığı değerlendirmede görüşmelerin pozitif bir gelişme olduğunu söyledi.
 
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, İmralı'daki görüşmelerle ilgili, ''Görüşmelerin, genel anlamda pozitif bir gelişme olduğunu düşünüyoruz' dedi.

Nuland, günlük basın toplantısında bir soru üzerine, Türk hükümetinin, ülkesindeki Kürt nüfusuyla ilgili konuyu etraflı biçimde ele almasını görmek istediklerini bir süredir belirttiklerini hatırlattı.

Nuland, "Genel anlamda görüşmelerin pozitif bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. İç terör meselesini, Kürtler ve diğer marjinalleşmiş toplumlarla da temas kurarak çoklu açılardan, geniş bir yaklaşımla ele alması noktasında Türkiye'yi teşvik ediyoruz" dedi.

"Türk hükümeti, görüşmelerle ilgili herhangi bir yardım konusunda sizinle bağlantı kurdu mu?" sorusu üzerine Nuland, hükümetin kendilerini genel anlamda bilgilendirdiğini söyledi.


'Türkiye'nin yanındayız'


ABD olarak, PKK ile mücadelesinde Türkiye'nin yanında olduklarını anımsatan Nuland, "Bu konularda kendilerine desteğimizi sürdürüyoruz. Elde ettikleri herhangi bir ilerleme bizi daima ilgilendirir" dedi.


'Destek veririz'


Victoria Nuland, benzer bir soru üzerine, Türk hükümetinin kendilerinden herhangi bir destek taleplerine açık olduklarını kaydetti.

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