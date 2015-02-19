Nuh Köklü'nün tutuklanan katil zanlısı darptan şikâyetçi oldu

Kadıköy'de, arkadaşlarıyla kartopu oynayan gazeteci Nuh Köklü'yü dükkanının camına kartopu isabet ettiği gerekçesiyle çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren Serkan Azizoğlu tutuklandı.

Anadolu Adalet Sarayı'nda Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan Serkan A (41), tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Serkan Azizoğlu, savcılık ifadesinde, Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi'nde baharat dükkanı işlettiğini, dün akşam saatlerinde 15-20 kişilik grubun dükkânının önünde kartopu oynadığını anlattı.

Dükkânının camına bu şahısların attığı kartopunun isabet ettiğini aktaran Serkan A, "Camlar kırılmadı ama bundan rahatsız oldum. Dışarı çıktım 'Arkadaşlar bu camlar pahalıdır, kartopu atmayın' dedim. İçeri girdikten sonra daha çok kartopu atmaya başladılar. Ben de kasdi olduğunu zannettim. Dükkânımdan çıktım ve 'Ne yapıyorsunuz?' diye bağırdım. Bu sırada gruptan bazıları yanıma geldi, boğazımı sıktı ve suratıma vurdu" ifadelerini kullandı.

'Hepsinden şikâyetçiyim'

Serkan A, daha sonra dükkânından aldığı sopayla dışarı çıktığını ve sopayı rastgele savurduğunu belirterek, olayı şöyle anlattı:

"Kalabalık grup, beni kovalıyordu. Oradaki bir çöp konteyneri devrildi. Üzerime çöplerin devrildiğini sandım. Ben silkinmek için sağ elimi havaya doğru kaldırınca üzerimde bir şahıs varmış, elimdeki bıçak adama denk gelmiş. Daha sonra bu şahıs, aşağı doğru kaçtı. Benim şahsın bıçaklandığından bile haberim yoktu. Öldüğünü sonradan öğrendim. Olay benim dükkânımın camına kar topu atmaları ve beni aşırı derece dövmeleri yüzünden olmuştur. Polis çağırmaya fırsat vermediler. Onları bıçakla kovalamadım, onlar beni dövdü. Bana iftira atıyorlar. Nuh Köklü isimli şahsı bilerek ve isteyerek göğsünden bıçaklamadım. Ben de darp edilmemden dolayı hepsinden şikâyetçiyim."