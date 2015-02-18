Nuh Köklü'yü öldüren zanlının sahtecilik ve aile içi şiddetten suç kaydı ortaya çıktı

Kadıköy'de dükkanın camına kartopu geldiği gerekçesiyle 46 yaşındaki gazeteci Nuh Köklü'yü göğsünden bıçaklayarak öldüren Serkan Azizoğlu adliyeye sevk edilirken, zanlının, "aile içi şiddet" ve "sahtecilik" ten suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

'Onları kartopu oynanamamaları konusunda uyardım'

İstanbul Kadıköy’de dün gece ‘dükkanının camına kartopu geldiği’ gerekçesiyle bir gruba önce sopa sonra bıçakla saldıran ve grupta yer alan gazeteci Nuh Köklü’yü bıçaklayarak öldüren Serkan Azizoğlu, poliste verdiği ifadesinde, "Onları kar topu oynamamaları konusunda uyardım. Oynamaya devam edince sopayla müdahale ettim.



Beni dövüp sopayı elimden aldılar. Ben de o hırsla bıçağı alıp tekrar dışarı çıktım. Gene bana saldırınca kendimi korudum” dedi. "Aile içi şiddet" ve "sahtecilik" ten suç kaydının bulunduğu ortaya çıkan Serkan Azizoğlu, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Darp edildiğini savundu

Cinayet Büro Amirliğinde ifade veren Serkan Azizoğlu, kendisini korumaya çalıştığını iddia ederek "Dükkanımın önünde kartopu oynuyorlardı. Onları uyardım. Dikkat edeceklerini söylediler. Ancak bir süre sonra tekrar oynamaya başladılar. Bu sırada cama bir kartopu gelince tekrar dışarı çıktım. Elimde onları korkutmak için beyzbol sopası vardı. Ancak hep birlikte bana saldırdılar. Beni darp edip elimden sopayı aldılar" dedi.

Bunun üzerine dükkana girip bıçak aldığını söyleyen Serkan Azizoğlu, “Dışarı çıktığımda gene bana saldırdılar. 4-5 kişinin arasında kaldım. Beni yere yıktılar. Kendimi korumak için bıçağı sağa sola salladım. Bu sırada beni yine darp ediyorlardı” iddiasında bulundu.