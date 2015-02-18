Esnafın bıçaklayarak öldürdüğü gazeteci Nuh'un son sözleri: Ne olur bu bir rüya olsun...

Kadıköy’de bir grup arkadaşıyla kartopu oynayan gazeteci Nuh Köklü, kendisine saldıran bir esnaf tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Köklü'nün de mensubu olduğu Yeldeğirmeni Dayanışması'ndan yapılan açıklamada "Canımız yanıyor, içimiz kanıyor! Bu bir nefret cinayetidir. Dayanışma olarak yas ilan ediyoruz. Nuh'un son sözü: "Ne olur bu bir rüya olsun..." denilirken, bu akşam 19:00'da Karakolhane Caddesi'nin girişinde karanfillerle anma yapılacağı belirtildi.

Açıklamada esnafın bıçaklama sonrası ifadelerine de yer verilerek şöyle denildi:

"On onbeş adım atan Nuh yere yığıldı ve sağlıkçı arkadaşımız tampon yapmaya başladı. Bu esnada psikopat halen 'bana bir şey olmaz yarın çıkarım' diyordu."

Nuh Köklü, bir grup arkadaşıyla dün akşam Kadıköy’ün Yeldeğirmeni semtinde bulunan Dayanışma Evi’nden çıktı ve yürürken kartopu oynamaya başladı. Köklü’nün attığı toplarından biri çevredeki esnafın vitrinine denk geldi. Bunun üzerine dükkanından çıkan esnafın saldırısına uğrayan gruptan yere düşen bir arkadaşını kaldırmaya çalışırken dükkan sahibinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kalbinden bıçaklanan Nuh Köklü, kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 23:50'de yaşamını yitirdi.

'Nefret cinayeti'

Gazeteci Nuh Köklü'nün arkadaşı Avukat Tamer Doğan olayı şöyle anlattı:

"Yeldeğirmeni Dayanışması'ndan bir grup arkadaş olarak İç Güvenlik Yasası'na tepki olarak Boğa'da bir etkinliğimiz oldu. Oradan dönerken kartopu oynamaya başladık. Karakolhane'ye girdiğimizde olayın olduğu sokakta köşe başında camına bir tane kar topu geldiğini iddia eden esnaf dışarı çıktı ve çok kaba konuşmaya başladı. Kadın arkadaşlarımız uyardı. Ona rağmen sakinleşmedi ve içeriden beysbol sopasıyla çıktı. Yaklaşık 10-15 kişiydik. İstesek çok rahat döverdik. 'Ben deliyim size silah getirir sıkarım, yarında hastaneden çıkarım' diye bir beyan da bulundu. Ve sopasını elinden aldığımıza rağmen gitti içerden ekmek bıçağıyla çıktı. Ekmek bıçağını şuursuzca sallamaya başladı. Ve bir kadın arkadaşımız önüne geçti. Onun omzunun üstünden salladı önce. Ondan sonra başka bir erkek arkadaşımızın montunun göğüs kısmını kesecek şekilde savurdu. Yetmiyormuş gibi Emrah diye bir arkadaşımızı köşeye sıkıştırdığında, rahmetli Nuh arkadaşımız koşarak yardıma gitti. Nuh onun belinden tutmaya çalışırken kayıp düştü. Nuh yerde sırtüstü yatarken ekmek bıçağını sert bir şekilde sapladı ve Nuh feryat etti. Ayağa kalkabildi. 10-15 adım attı yere yığıldı. Ona rağmen bu katil hâlen açıklamalar yapmaya devam etti. Elinde Nuh'u vurduğu kanlı bıçağıyla. Hukuku iyi bildiğini aklının yerinde olduğunu bize gösterdi. 'Ben yarın çıkacağım rahatım' dedi. Hatta yetmiyormuş gibi içeri girdi bıçağı sakladı. Öğrendiğimiz kadarıyla bıçağı ve elini yıkamış. Sonra dışarı çıktı ve hâlen daha küfürlü ve tacizkâr açıklamalarına devam etti. Çok kişi toplanmıştı, yaklaşık 100-150 kişi ve herkes olaya tanıktı. Kartopu sadece cama isabet etmişti. Bunun üzerinden Nuh'u katletti bu esnaf. Bu bir nefret cinayetidir."

'Esnafa polislik yetkisi veren iktidar...'

Yeldeğirmeni Dayanışması tarafından yapılan açıklamada ayrıca, "Esnafa polislik yetkisi veren iktidarın yarattığı bir ölümdü…" denildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gezi eylemlerinde polislerin yanı sıra esnaf tarafından da dövülürek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın davasının 5. duruşmasının görüldüğü saatlerde, 4. Esnaf ve Sanatkarlar Şurası’nda “Esnaf gerektiğinde askerdir, alperendir, kahramandır, polistir, hakimdir” ifadelerini kullanmıştı.

Nuh Köklü kimdir?

2002-2003 yıllarında Bianet’te editör olarak çalıştı. Daha sonra bir müddet yurtdışında yaşayan Köklü, Sabah gazetesinde çalışmaya başladı.

13 Şubat 2009’da greve çıkan ATV-Sabah çalışanlarından olan Nuh Köklü, o dönem Türkiye Gazeteciler Sendikası işyeri temsilcisiydi. Köklü greve çıktıktan sonra işten çıkarılan 10 gazeteciden biriydi.