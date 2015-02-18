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Gerektiğinde 'polis, asker, kahraman' olan esnaf, kartopu oynayan gazeteci Nuh Köklü'yü öldürdü

Gazeteci Nuh Köklü, Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde hayatını kaybetti

18 Şubat 2015 04:39

Gazeteci Nuh Köklü, İstanbul Kadıköy'de arkadaşlarıyla kartopu oynarken, bir esnafın bıçaklı saldırısı sonucunda hayatını kaybetti.

Sendika.org'un haberine göre, gazeteci Nuh Köklü’nün de aralarında bulunduğu bir grup akşam saatlerinde Kadıköy’de kartopu oynarken, kartoplarından birinin vitrinine gelmesine sinirlenen bir esnafın saldırısına uğradı.

Saldırgan ilk olarak sopayla, aralarında Nuh Köklü'nün de olduğu gruba sopayla saldırdı ancak daha sonra eline geçirdiği bir bıçak ile yeniden saldırıya geçti. Bunun üzerine yere düşen bir kişiyi kollamak isteyen Nuh Köklü saldırganın bıçak darbelerine maruz kaldı.

Ağır yaralanan ve Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırılan Köklü kurtarılamadı. Saldırgan ise Göztepe Hastanesi’ne  kaldırıldı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnaf gerektiğinde polis, asker, kahramandır!

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dört esnafın yargılandığı Ali İsmail Korkmaz davasının Kayseri’de görüldüğü gün, Ankara’da esnaflara “Bizde esnaf ve sanatkar demek, ticaret yapan, alan-satan sırf ekonomik faaliyette bulunan insan demek değildir. Bizim medeniyetimizde, milli ve medeniyet ruhumuzda esnaf ve sanatkar gerektiğinde askerdir, alperendir, gerektiğinde vatanını savunan şehittir, gazidir, kahramandır” sözleriyle seslenmişti.

 

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