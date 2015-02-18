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Kadıköy Belediyesi: Nuh Köklü cinayeti uzun süredir devam eden cinnet halinin bir yansıması

'Kadıköy, birbirinden farklı kültür ve kimliklerin barışçıl bir biçimde yan yana yaşadığı...'

18 Şubat 2015 16:28

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy’de bir grup arkadaşıyla kartopu oynarken kendisine saldıran bir esnaf tarafından bıçaklanarak öldürülen gazeteci Nuh Köklü cinayetine ilişkin açıklama yaptı. Nuhoğlu, "Tüm yurttaşlarımızı üzüntüye sevk eden cinayet, ülkemizde uzun süredir görülen öfke ve cinnet halinin bir yansımasıdır" dedi.

Nuhoğlu, yazılı açıklamasında şunlara değindi:

"17 Şubat günü Yeldeğirmeni'nde bir esnafın, gazeteci Nuh Köklü ve arkadaşlarına sopa ve bıçakla saldırarak Köklü'nün ölümüne neden olmasını büyük üzüntü ile karşılıyoruz. İlçemizde yaşanan ve tüm yurttaşlarımızı üzüntüye sevk eden cinayet, ülkemizde uzun süredir görülen öfke ve cinnet halinin bir yansımasıdır.

Kadıköy, birbirinden farklı kültür ve kimliklerin barışçıl bir biçimde yan yana yaşadığı ve bu özelliğiyle dikkate çeken bir ilçedir. Kadıköy'ün en büyük zenginliği de burada bahsi edilen bir arada yaşam anlayışıdır. Değerli bir Kadıköylü yurttaşımızı kaybetmemize yol açan saldırı, mahallerimizde barış içinde bir arada yaşama azmimizi daha da pekiştirmelidir.

Sokaklarında kadınların, canlıların, çocukların şiddet gördüğü, insanların kaygı ve güvensizlik içinde evlerine döndüğü bir ülkeyi, bir ilçeyi, bir yaşamı kabullenmeyeceğiz.

Yerel yönetim olarak benzer olayların yaşanmaması için barış içinde ve kardeşçe bir arada yaşamı savunmaya devam edecek, bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeyi sürdüreceğiz.

Genç yaşında hayata gözlerini yuman gazeteci Nuh Köklü'nün başta ailesine, dostlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."

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