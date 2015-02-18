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'Nuh Köklü'nün katili palayla saldırdığı için sırtı sıvazlanan esnaflardan biriydi'p

DİSK-Basın İş, gazeteci Nuh Köklü'nün camına kartopu gelmesi nedeniyle bir esnaf tarafından öldürülmesini kınadı

18 Şubat 2015 19:11

Kadıköy'de arkadaşlarıyla kar topu oynarken kartoplarından birinin vitrinine gelmesine sinirlenen bir esnafın bıçaklaması saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden gazeteci Nuh Köklü için DİSK-Basın İş bir açıklama yayınlayarak davanın takipçisi olacaklarını belirtti.

Nuh Köklü'nün ölümü ile ilgili olarak DİSK Basın-İş tarafından yapılan açıklamada, "İktidarın kimi zaman polislik görevini kimi zaman mahallenin namusunu teslim ettiği "abi" rolüyle taltif ettiği, Gezi eylemcilerine palayla saldırdığı için sırtı sıvazlanan esnaflardan biriydi. İktidarla bağ kuranın hukuktan muaf olduğu bir ülkeyi taş be taş, adım adım örenler, Nuh'un ölümünden de sorumlu" ifadelerine yer verildi.

DİSK Basın-İş tarafından yapılan (18 Şubat 2015) açıklama şöyle:

"Nuh Köklü örgütlü basın mücadelemizde yaşayacak 
 
Meslektaşımız, dostumuz, yoldaşımız Nuh Köklü'yü bir saldırı sonucu kaybettik. 

Nuh, sendikal çalışmaları nedeniyle Sabah grubundan, muhalif görüşleri nedeniyle NTV'den atılmıştı. Medyaya egemen olan zihniyet arkadaşımızın mesleğini yapmasını uzun süredir engelliyordu.

İç güvenlik yasa tasarısına karşı tutulan nöbetten dönüşte arkadaşlarıyla kar topu oynuyordu. Hayatın olumsuzluklarına rağmen gülmeyi seviyordu. Dostları ile birlikte yaşadığı mutluluk bıçaklı bir saldırı sonucu yarım kaldı.
 
 Saldırgan, Nuh'un eylemci olarak bulunduğu Yeldeğirmeni'nde bir esnaftı. İktidarın kimi zaman polislik görevini kimi zaman mahallenin namusunu teslim ettiği "abi" rolüyle taltif ettiği, Gezi eylemcilerine palayla saldırdığı için sırtı sıvazlanan esnaflardan biriydi.
 
Ölümün sıradanlaştığı, öldürmenin cezasız kalacağı, güveninin yaygınlaştığı, güçlü olanın, iktidarla bağ kuranın hukuktan muaf olduğu bir ülkeyi taş be taş, adım adım örenler, Nuh'un ölümünden de sorumlu.

Nuh Köklü, özgür ve örgütlü basın mücadelemizde yaşayacak.
 
Bu cinayetin de cezasızlıkla sonuçlanmasına izin vermeyeceğiz.

DİSK Basın-İş olarak, meslektaşımız Nuh Köklü'nün davasının takipçisi olacağız."

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